AB ülkelerine otomotiv ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 20 arttı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi kayıtlarından yaptığı derlemeye göre sektör, ocak-haziran döneminde 190'dan fazla ülke, özerk ve serbest bölgeye ürün sattı.

Otomotiv endüstrisinin ihracatı ilk yarıda, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 14 artarak 15 milyar 250 milyon 785 bin dolardan 17 milyar 337 milyon 288 bin dolara çıktı.

Sektör, 6 aylık dönemde Türkiye'nin 123 milyar 376 milyon 635 bin dolar olan toplam ihracatından yüzde 16,1 pay aldı.

AB bölgesi, bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye'nin otomotiv ihracatında yüzde 69,2 payla ilk sırada yer aldı.

AB ülkelerine ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artışla 9 milyar 986 milyon 402 bin dolardan 11 milyar 988 milyon 673 bin dolara çıktı. AB ülkeleri, otomotiv ihracatında en önemli pazar konumunu korudu.

FRANSA'YA 6 AYLIK İHRACATTA YÜZDE 44 ARTIŞ

Ocak-haziran döneminde en çok ihracat yapılan ülkelere bakıldığında, Türkiye otomotiv endüstrisinin ana pazarı Almanya, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 10 artışla en çok otomotiv ihracatı yapılan ülke oldu.



Türkiye'den Almanya'ya geçen yıl ilk 6 ayda 2 milyar 210 milyon 529 bin dolar olarak kayıtlara geçen otomotiv ihracatının tutarı, bu senenin aynı döneminde 2 milyar 436 milyon 353 bin dolara yükseldi.

Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan AB ülkesi olan Fransa'ya dış satım yüzde 44 arttı. Fransa'ya geçen yıl 6 ayda 1 milyar 527 milyon 321 bin dolar olarak gerçekleşen otomotiv ihracatı, bu senenin ilk yarısında 2 milyar 192 milyon 198 bin dolara ulaştı.

Ocak-Haziran 2023'te İtalya'ya 1 milyar 527 milyon 211 bin, İspanya'ya 1 milyar 277 milyon 434 bin, Polonya'ya 831 milyon 668 bin, Slovenya'ya 741 milyon 683 bin, Belçika'ya 665 milyon 460 bin dolarlık otomotiv ihracatı yapıldı.

En çok ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 7'sini AB ülkeleri oluşturdu.

Türk otomotiv endüstrisinin bu sene ve geçen yıl ocak-haziran dönemlerinde en fazla ihracat yaptığı 10 ülke ile değişim oranları şöyle: