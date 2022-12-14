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14 Aralık 2022 Çarşamba 16:45:00 - Güncelleme:14 Aralık 2022 Çarşamba 16:45:00

AB enerjide bağımlılığı azaltma planında anlaştı

Kaynak: AA

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Avrupa Birliği (AB) kurumları, Birliğin yeni yatırımlarla enerji arz güvenliğini artırmak ve Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için hazırladığı plan konusunda anlaşma sağladı.

AB Konseyi, üye ülkelerle Avrupa Parlamentosu (AP) müzakerecileri arasında "REPowerEU" planına ilişkin yapılan görüşmelerde uzlaşı sağlandığını bildirdi.

Buna göre, enerji kaynaklarını çeşitlendirmeyi, enerji bağımsızlığını ve arz güvenliğini artırmayı hedefleyen yatırımlar ve reformlar, plan kapsamında finanse edilebilecek.

Bu çerçevede, üye ülkeler AB'nin Kovid-19 salgının ardından kurduğu toplam 800 milyar avroluk "Yeni Nesil AB" adlı kurtarma programından faydalandıkları programlara REPowerEU bölümü ekleyebilecek.

Böylece, üye ülkeler enerji alanındaki yatırımları da bu sistemden finanse edebilecek, enerji bağımlılığını azaltacak programlara mali kaynak sağlanmış olacak.

AB Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen de, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "REPowerEU konusundaki siyasi anlaşmayı memnuniyetle karşılıyorum." ifadesini kullandı.

Planla, Avrupa'nın Rus gazı yerine temiz enerjili bir gelecek kuracağını belirten Von der Leyen, "Bu anlaşma, AB'nin tamamının yararına olan planımızı hayata geçirmek için önemli kaynakların kilidini açıyor." değerlendirmesini yaptı.

AB, mayıs ayında enerjide Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için "REPowerEU" planını hazırlamıştı.

Plan, AB'nin Kovid-19 nedeniyle hazırladığı kurtarma programındaki kaynakların enerji alanına aktarılmasını da içeriyordu.

Planla, AB ülkelerinin enerji yatırımlarına 300 milyar avroluk kaynak yöneltmesi öngörülüyordu.

Bu aşamadan sonra planın yürürlüğe girmesi için AB ülkeleri ve AP tarafından resmen onaylanması gerekiyor.

Etiketler : avrupa birliği enerji ekonomi
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