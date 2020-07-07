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AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle küçülecek
07 Temmuz 2020 Salı 12:30:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2020 Salı 12:32:00

AB ekonomisi Kovid-19 nedeniyle yüzde 8,3 küçülecek

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Avrupa Birliği Komisyonu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle AB ekonomisinin bu yıl yüzde 8,3 daralacağı öngörüsünde bulundu.

AB Komisyonu, "2020 Yaz Ekonomik Tahminleri" raporunu yayımlandı.

"Geniş farklılıklarla daha derin durgunluk" başlıklı raporda, Avro Bölgesi'nin 2020 yılında yüzde 8,7 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 6,1 büyüyeceği tahminine yer verildi.

Raporda, AB ekonomisinin 2020'de yüzde 8,3 küçüleceği, 2021 yılında ise yüzde 5,8 büyüyeceği öngörüldü.

Raporda, bu yıl Avrupa'nın başat ekonomisi Almanya'nın yüzde 6,3, Fransa'nın yüzde 10,6, İtalya'nın yüzde 11,2, İspanya'nın yüze 10,9, Hollanda'nın yüzde 6,8, Belçika'nın yüzde 8,8, Yunanistan'ın yüzde 9 ve Avusturya'nın yüzde 7,1 küçüleceği tahmin edildi.

Enflasyon oranının bu yıl AB'de yüzde 0,6, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 0,3 olacağı öngörülen raporda, kısıtlayıcı tedbirlerin öngörülenden yavaş kaldırılmasının ekonomik faaliyetleri daha fazla etkilediği, AB ekonomisinin bu yıl salgın nedeniyle derin bir durgunluk yaşayacağı belirtildi.

Raporda, tahminlere ilişkin aşağı yönlü risklerin yoğun olduğuna işaret edilerek, salgının boyutunun, süresinin ve gelecekte uygulanabilecek kısıtlayıcı tedbirlerin belirsiz olduğu kaydedildi.

Mevcut tahminin kısıtlayıcı tedbirlerin gevşemeye devam edeceği ve ikinci dalga olmayacağı varsayımlarına dayandığı ifade edilen raporda, işgücü piyasalarına, şirket likiditelerine ve finansal piyasalara yönelik riskler bulunduğuna işaret edildi.

İngiltere ile AB arasında gelecekteki ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma yapılamamasının iki tarafın ekonomisini de olumsuz etkileyeceği belirtilen raporda, korumacı ekonomi politikalarının ve üretimde küresel arz zincirinden uzaklaşmanın ticaret ve ekonomiyi olumsuz etkileyeceği kaydedildi.

Raporda, Kovid-19'a karşı hızla bir aşının geliştirilmesi ve AB Komisyonunun hazırladığı kurtarma programının üye ülkelerce kabul edilmesinin olumlu etkileri olacağı bildirildi.

Raporla ilgili Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen AB Komisyonu'nun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, "Salgın, Avrupa ekonomisini beklenilenden daha sert etkiledi." dedi.

Sürecin halen belirsizliklerle dolu olduğuna ve aşağı yönlü risklerin devam ettiğine işaret eden Gentiloni, 2020 yılındaki daralmanın önceki tahminlerinden yüzde 1 daha olumsuz olduğunu vurguladı.

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