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26 Mayıs 2022 Perşembe 10:53:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2022 Perşembe 10:53:00

840 bin küçük esnafa vergi istisnasının ayrıntıları belli oldu

Kaynak: AA

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Kazançları basit usulde tespit edilen yaklaşık 840 bin küçük esnafın da aralarında bulunduğu mükelleflere yönelik vergi düzenlemesinin uygulanmasına yönelik ayrıntılar belli oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 7338 sayılı Kanunla getirilen ve 1 Ocak 2021'den itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yürürlüğe giren basit usul mükelleflere ilişkin kazanç istisnasının uygulamasına yönelik açıklama ve örneklerin yer aldığı Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kendi işinde çalışan ve 2022 yılı için büyükşehirlerde 16 bin lira, diğer yerlerde 10 bin lira kira limitini aşmayan ve yine 2022 yılı alış tutarları 200 bin lirayı, satış tutarları 320 bin lirayı, hizmet niteliğinde iş yapanlarda iş hasılatı 100 bin lirayı aşmayan mükellefler basit usulden faydalanıyor. Basit usulde vergilendirilen mükelleflerin, beyanname verme ile defter tutma yükümlülükleri bulunmuyor. Bu mükelleflerin tevkifat sorumlulukları olmayacak ayrıca teslim ve hizmetleri de KDV'den istisna olacak.

Basit usule tabi olan berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, bakkal, terzi, tamirci, taksici, dolmuşçu gibi yaklaşık 840 bin küçük esnafın ticari kazançları gelir vergisinden istisna edildi. Bu mükelleflere yapılan ödemeler üzerinden vergi tevkifatı da yapılmayacak.

Basit usulde kazanç istisnasından yararlanacak olan mükellefler, istisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname vermeyecek ve kira geliri gibi beyana tabi başkaca gelirleri nedeniyle beyanname vermeleri halinde de bu kazançlarını beyannameye dahil etmeyecekler.

Birden fazla motorlu araçla veya birden fazla iş yerinde ticari faaliyette bulunulduğu durumlar "kendi işinde bilfiil çalışmak veya bulunmak" şartının ihlali sayılacak ve dolayısıyla basit usulden faydalanılamayacak.

İnternet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satış yapanlar da basit usulden faydalanabilecek. Basit usule tabi mükelleflerin, aynı faaliyetlerini internet ve benzeri elektronik ortamlarda da sürdürmesi basit usulün şartlarını ihlal sayılmayacak.

YouTuberlar da basit usulden faydalanabilecek.

Sosyal içerik üreticiliği ile mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyetlerinde bulunan ve bu faaliyetlerinden elde ettiği gelirleri dolayısıyla kazanç istisnasından faydalanan mükelleflerin, bu faaliyetlerde bulunmaları ayrıca basit usul kapsamında yürüttükleri faaliyetlerinin basit usule tabi olmasına engel olmayacak.

Etiketler : Hazine ve Maliye Bakanlığı Sosyal içerik üreticiliği YouTuberlar
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