78,8 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

