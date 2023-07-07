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07 Temmuz 2023 Cuma 11:15:00 - Güncelleme:07 Temmuz 2023 Cuma 11:15:00

78,8 milyon liralık tarımsal destekleme ödemeleri bugün yapılıyor

Kaynak: AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı, 78 milyon 825 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Destekleme ödemelerini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Kırsal Kalkınma Yatırım Desteği 78 milyon 825 bin lira. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerine yer verildi.

Etiketler : tarım ve orman bakanlığı tarımsal destekleme ödemeleri çiftçi
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