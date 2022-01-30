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30 Ocak 2022 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:30 Ocak 2022 Pazar 10:12:00

500 bin gence gelir kapısı

Kaynak: Sabah

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Bu yıl da işbaşı eğitim programlarıyla 500 bin gence gelir kapısı açıyor. Programa katılıp iş yerinde 26 gün çalışanların hesabına 4.253 lira yatırılacak

Hükümet bu yıl da işbaşı eğitim programlarıyla 500 bin gence gelir kapısı açıyor. Aktif iş gücü programlarının kapsamı genişletilirken, program kapsamında yapılan ödemeler de artırıldı.

Buna göre, iş arayan işbaşı eğitim katılımcılarına günlük 164 lira, öğrencilere 112 lira, işsizlik ödeneği alanlara da 82 lira verilecek. Programa katılarak iş yerinde 26 gün çalışanlara net asgari ücret tutarı 4 bin 253 lira hesabına yatırılacak.

İŞVERENİN MALİYETİ DE DÜŞÜYOR

İş Kurumu'nca düzenlenen aktif iş gücü programlarından bu yıl 500 binin üzerinde gencin yararlanması hedefleniyor. İşsizliğin önlenmesinde önemli rol üstlenen işbaşı eğitim programları özellikle gençlerin iş hayatına girmesine büyük katkı sunuyor.

Program kapsamında, işe alınması planlanan personel iş başında değerlendirilirken yapılacak maaş, SGK ödemeleri Türkiye İş Kurumu'nca karşılanıyor.

Nitelikli iş gücü konusunda güçlük çeken işverenlere, işe alacakları kişilerin meslek becerilerine gözlemleme, işe alımda isabetli karar verme fırsatı sunuyor. Program süresince işverenlerin maddi yükümlülüğü olmaması maliyette büyük avantaj sağlıyor.

İŞVERENİN YAKINI KAPSAM DIŞI

Programa İŞKUR'a kayıtlı işsiz, 15 yaşını tamamlamış, işverenin birinci, ikinci dereceden yakını ya da eşi olmayan, başlamadan önceki üç aylık dönemde başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak gerekiyor.

Öğrenciler, isteğe bağlı sigortalı olanlar ve tarımsal faaliyetlerde bulunanlar da bu programlara katılabiliyor. Katılımcılar hem işgücü piyasasında deneyim kazanıyor hem de işveren istihdam edeceği elemanı işin başında görerek tanıma olanağı buluyor.

HEM DENEYİM HEM İŞ FIRSATI

Programa İŞKUR organize ederken, işyerleri başlatmak için kurumdan talepte bulunuyor. Talebi uygun görülen işyerlerine mevcut istihdamlarının yüzde 10'una kadar katılımcı hakkı tanınıyor.

En az üç ay süreyle tanınan bu kontenjan dâhilinde katılımcılar eğitim içerikli çalışıyor. Sürenin sonunda bu katılımcıların en az yüzde 50'si olmak üzere, yine en az program süresi kadar istihdam edilmesi gerekiyor.

HAFTALIK 45 SAATİ GEÇMEYECEK

İşbaşı eğitim programı imalat, bilişim sektörlerinde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde de 3, siber güvenlik, oyun geliştirme, kodlama gibi alanlarda ise 18-29 yaş arası gençler için 9 ay uygulanıyor. Programlar günde en az 5 ve 8 saat olmak üzere haftada 6 gün, haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabiliyor.

Etiketler : işsizlik ödeneği 500 bin gence gelir kapısı işbaşı eğitim programları
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