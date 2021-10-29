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29 Ekim 2021 Cuma 09:52:00 - Güncelleme:29 Ekim 2021 Cuma 09:52:00

5 zincir markete para cezası

Kaynak: AA

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Rekabet Kurulu tarafından zincir marketlerle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 5 zincir markete idari para cezası verilmesine karar verildi

Rekabet Kurumu, zincir marketlere yönelik yürütülen 'fahiş fiyat' soruşturmasında, 5 zincir market ve 1 tedarikçi firma hakkında idari para cezası uygulandığını açıkladı

AA'nın haberine göre, Rekabet Kurulu, BİM, CarrefourSA, Migros, ŞOK, A 101 ve Savola Gıda'ya toplam 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmesine karar verdi

Etiketler : ceza market para cezası Rekabet kurulu
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