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29 Haziran 2019 09:58 | Cumartesi

40 bin sağlık çalışanına müjde

Hükümet 40 bin sözleşmeli sağlık çalışanının özlük haklarını iyileştiren kararlara imza attı. Buna göre, memurluk hakkı verilen sözleşmelilerin 6 yıllık sabit pozisyon çalışma şartı da 4 yıla indi

Hükümet, sözleşmeli çalışanların sosyal ve özlük haklarını iyileştirmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor. 40 bin sözleşmeli sağlık çalışanına memurluk kapısı açıldı. Meclis'te kabul edilen yasal düzenlemeyle 6 yıllık sabit pozisyonda çalışma süresi 4 yıla düşürüldü.

NAKLEN ATAMA HAKKI DA VAR

Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Sözleşmeli sağlık personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Atananlar, aynı yerde en az 1 yıl daha görev yapacak. Böylece bugüne kadar 4+2 olarak uygulanan zorunlu hizmet süresi 3+1'e düşürüldü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu düzenlemenin hayata geçmesi ile sözleşmeli sağlık personelimiz, ilk atandığı yerde 3 yıl çalıştıktan sonra talebi halinde memur kadrosuna geçebilecek. Memur kadrosuna geçtikten sonra aynı yerde 1 yıl daha çalışırsa, diğer memurların sahip olduğu tüm haklara ve başka yerlere naklen atanma hakkına sahip olacak" dedi.

DİYANET'TE 3 YILA İNDİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda din hizmetleri sınıfına ait kadrolarda çalışan sözleşmeli personelin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına yönelik süre 3 yıla indirildi. Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1 yıl daha görev yapacak.

İKİNCİ MÜJDE DE KDK'DAN

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) da, 4 yıl boyunca tayin hakkı olmayan sözleşmeli sağlık çalışanının, sağlık sorunları nedeniyle ailesinin yanına tayin edilmesi yönünde tavsiye kararı aldı. Kararda, "sözleşmeli sağlık personelinin 4 yıl süreyle başka yere atanamayacağı" yönünde bir hüküm bulunsa da başvuranın atanmasından sonra ortaya çıkan sağlık sorunları nedeniyle mağduriyet yaşadığı belirtildi. Başvuranın tedavisinin yapıldığı hastanenin kısıtlı imkânlarından ötürü daha kapsamlı bir merkeze naklinin uygun görülmesinin tayin talebinin önemli bir gerekçesi olduğu belirtilen karar Sağlık Bakanlığı'na iletildi.

ADALET BAKANLIĞI 12 BİN 713 ELEMAN ALACAK

ADALET Bakanlığı'na bu yıl 12 bin 713 personel alınacak. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kararın dünkü Resmi Gazete'de yayımladığını söyledi. Buna göre İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün merkez ve taşra teşkilatlarına eleman alınacak. Elemanlar Zabıt katibi, mübaşir, şoför, aşçı, teknisyen, avukat, hizmetli, psikolog, sosyal çalışmacı, icra katibi, veteriner, infaz ve koruma memuru, cezaevi katibi, hemşire ve kaloriferci olarak istihdam edilecek. Başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar sürecek.

(Sabah)

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