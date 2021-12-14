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14 Aralık 2021 Salı 10:30:00 - Güncelleme:14 Aralık 2021 Salı 10:31:00

3600 prim gününü tamamlayanlar dikkat! Tüm çalışan ve işverenleri ilgilendiriyor!

Kaynak: Akşam Gazetesi

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15 yıl 3.600 günle kıdem tazminatını talep edenlere işverenin bu ödemeyi yapması gerekiyor. Ödenmemesi durumunda yapılması gereken SGK'dan, kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp işverene vermek. İşte haberimizin detayları...

İşveren, 15 yıl-3600 günle tazminatınızı ödemek zorunda. İlk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatı alabilir.

Okan Güray Bülbül, Akşam Gazetesi'ndeki haberinde işyerinde bir yıllık çalışma da varsa işverenin tazminatı ödemesi gerektiğini belirterek şunları ifade etti:

"Sizin durumunuzda yapmanız gereken SGK'dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp işverene vermek. İşveren bu yazıya rağmen kıdem tazminatınızı ödemezse, önce işverene ihtar çekip sonra arabuluculuğa gitmeniz gerekir. İhtar sonrası ve arabuluculukta da anlaşamazsanız mahkeme yoluyla kıdem tazminatınızı alabilirsiniz."

POLİSLER, ÖĞRENCİLİK SÜRESİNİ BORÇLANABİLİR

Soru: 1998'de polis olarak görev yapmaya başladım. Polis Akademisi sürelerimi borçlanmak için SGK'ya başvurdum ancak polislikten ayrıldığım için borçlanamayacağım söylendi. Dava açabilir miyim? (Ekrem Kurt)

Cevap: Polis öğrencilik süreleri SGK'ya borçlanılarak hizmet süresi olarak kazanılabilir. Ancak, SGK, bu konuda talepte bulunan bazı kişileri, aktif görevde bulunmadıkları için reddediyor. Fakat SGK'nın ret cevabı sonrası mahkeme yoluna giderek borçlanma yapabilirsiniz. Mahkemeler, 1 Ekim 2008'de polislik görevinde bulunmanın yeterli olduğunu belirtiyor.

İŞVEREN, 15 YIL-3600 GÜNLE TAZMİNATINIZI ÖDEMEK ZORUNDA

Soru: 15 yıl 3.600 günle kıdem tazminatımı talep ettim. Ancak işveren çalışmaya devam et, emekli olunca öderim diyor. Mahkemeye gitsem kıdem tazminatımı alabilir miyim? (Handan Karabıyık)

Cevap: İlk kez 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlar, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 prim gününü tamamladıklarında kıdem tazminatı alabilir. Bu işyerinde bir yıllık çalışma da varsa işverenin tazminatı ödemesi gerekir. Sizin durumunuzda yapmanız gereken SGK'dan kıdem tazminatı alabilir yazısı alıp işverene vermek. İşveren bu yazıya rağmen kıdem tazminatınızı ödemezse, önce işverene ihtar çekip sonra arabuluculuğa gitmeniz gerekir. İhtar sonrası ve arabuluculukta da anlaşamazsanız mahkeme yoluyla kıdem tazminatınızı alabilirsiniz.

Etiketler : sgk kıdem tazminatı işveren
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