3600 ek göstergede önemli gelişme!

3600 ek gösterge düzenlemesinde bütçe çalışması bitti. Cumhurbaşkanına sunulacak düzenleme, Polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı kamu çalışanlarının refahını arttırmak için gerekli bütçe çalışmasını bitirdi.

Başkan Erdoğan'a sunulacak düzenleme, polis, hemşire, din görevlisi ve diğer meslek gruplarındaki kamu personelini kapsayacak.

3600 ek gösterge çalışması Çalışma Bakanı Bilgin ve Hazine Bakanı Nebati tarafından saat 14:00'da Erdoğan'a sunulacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ile ilgili her şey hazır. Bugünkü görüşme bu kapsamda olacak. Cumhurbaşkanımız ne zaman uygun görürse açıklayacak." ifadesinde bulundu.

EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri.

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.