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12 Haziran 2022 Pazar 10:00:00 - Güncelleme:12 Haziran 2022 Pazar 10:54:00

3600 ek göstergede son dakika gelişmesi!

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Memur ve memur emeklisinin heyecanla beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Meclis'e gelmesi beklenen ek göstergede bazı meslekler için düzenleme yapılması bekleniyor. İşte haberimizin detayları...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı sonrası duyurduğu 3600 ek gösterge düzenlemesinde bazı meslek gruplarından gelen ek talepler için düzenleme yapılması bekleniyor. Özellikle şube müdürleri yeni bir çözüm beklerken, polis ve sağlık çalışanları için de üniversite şartı esnetilebilir.

3600 ek göstergede Meclis'e gelecek kanun taslağının ana başlıkları geçtiğimiz hafta paylaşıldı. Ancak şube müdürleri, il ve ilçe yöneticilerinin durumuyla 3600'e geçişte aranan kriterler konusunda meslek gruplarının bazı talepleri var. Bu talepler, taslak Meclis'e geldiği zaman çözüme kavuşturulabilir. Bugün ek göstergede ilave olabilecek hususları ele alacağız.

İşte Akşam Gazetesi'nden Okan Güray Bülbül'ün aktardığına göre, Meclis'te kesinleşmesi beklenen talepler...

ÜNİVERSİTE ŞARTI ESNETİLEBİLİR

1. Tazminat yansıtma oranlarında bir artış olup olmayacağı kamuoyuyla paylaşılan bilgiler arasında olan bir husus değil. Tazminat yansıtma oranı artırılırsa birince dereceye ulaşamayan memurlar için de önemli bir artış olacaktır.

2. Başta polisler olmak üzere din görevlileri ve sağlık çalışanları için 3600 ek göstergeye yükselmenin şartlarından üniversite mezunu olma şartı esnetilebilir. Pek çok polis üniversite mezunu olmadığı için endişe taşıyor.

ŞUBE MÜDÜRLERİ ADIM BEKLİYOR

3. Birinci dereceye kadro olmaması ya da hizmet yılı yetmediği için yükselemeden emekli olma ihtimali olan polis, din görevlisi, sağlık çalışanı ve öğretmenler düzenlemeden kısmi de olsa yararlanmak istiyor. Bu konuda da düzenleme yapılabilir.

4. Şube ve ilçe müdürlerinin ek göstergeleri 2200'den 3000'e çıkarılıyor. Ancak özellikle şube müdürlerinin altlarındaki kişilerden daha az ek göstergeye sahip olması itirazlara neden oldu. Özellikle şube müdürleri için Meclis'te düzenleme yapılacaktır.

1 EKİM 2008 SONRASI DA ÖNEMLİ

5. Öğretmenler için Milli Eğitim Bakanlığı emekli dilekçesi taleplerini 22 Nisan-22 Mayıs tarihleri arasında aldı. Hali hazırda taleplerini bakanlığa iletmiş olan öğretmenlerle birlikte, din görevlisi, sağlık çalışanı ve polislerden zorunlu haller nedeniyle 15 Ocak 2023'ü bekleyemeden emekli olmak zorunda olacaklar için bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı merak konusu.

6. İlk kez 1 Ekim 2008 tarihi ve sonrasında memur olmuş kişilerin emekli aylıkları gösterge sistemine göre değil, brüt maaşlarına göre hesaplanıyor. Bu nedenle ek gösterge artışı bu grup için emekli aylığında 1 Ekim 2008 tarihi öncesi memur olmuş kişiler kadar fark yaratmıyor. Meclis'te bu gruba yönelik bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da merak edilenler arasında.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİNİ 14 OCAK ÖNCESİ VERİN

Ek gösterge artışından hali hazırda emekli olmuş memurlar da faydalanacak ve bu sayede emekli aylıkları artacak. Bu kapsamda rakamlar temmuz zamlarından sonra değişecek olmakla birlikte ortalama memur emeklilerinin aylıkları ek gösterge artışından dolayı 113 TL, yansıtma oranı artışından dolayı da 540 TL yani toplamda 650 TL artacak. Düzenleme yılsonu yasalaşacak. Bu nedenle emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2023 ve öncesi verecek memurlar ek gösterge artışından yararlanamayacak.

Etiketler : ek gösterge memur emekli polis
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