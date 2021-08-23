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23 Ağustos 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2021 Pazartesi 09:40:00

Milyonlarca memur ve emekli bekliyor! Zamlar bugün belli olacak

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Memura 3600 ek gösterge toplu sözleşmeye giriyor. Memurla yürütülen toplu sözleşme pazarlığında yasal takvim dün gece bitti. 3600 ek göstergenin yasalaşması, sözleşmeliye kadro ve aile yardımında uzlaşma sağlandı. Uzlaşmanın detayları bugün netleşecek.

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde süreç dün tamamlandı. Pazarlık süreci dün sona ererken başta 3600 ek gösterge olmak üzere pek çok kritik konuda uzlaşma sağlandı. Yapılacak zam oranı konusundaki pazarlıklar ise son saatlere kadar sürdü. Alınan bilgiye göre yapılacak zam oranı da dahil toplu sözleşme görüşmelerinin sonuçları, bugün saat 14.30'da düzenlenecek toplantıyla kamuoyuna duyurulacak.

SİNYALİ BİLGİN VERMİŞTİ

Belirlenen yasal takvim gereği dün tamamlanan görüşmelerde uzlaşmaya varılan kritik üç konudan en çok merak edilen 3600 ek göstege konusu oldu. Bu konunun çözümünün bir takvime bağlanması için uzlaşma sağlandı. Hatta yıl sonuna kadar yasalaşması için toplu sözleşmeye bir madde konulması da gelen bilgiler arasında yer alıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de pazarlık görüşmelerinde hükümetin ilk zam teklifini sunarken 3600 konusundaki kararlılığını "Devlet bu sorunu çözme konusunda gerekli çalışmaları yapacak, yapması gerekir" sözleriyle dile getirmişti.

SÖZLEŞMELİYE KADRO

Pazarlık görüşmelerinde uzlaşmaya varılan bir diğer konu ise sözleşmelilerin kadroya alınması konusu oldu. Bu konudaki uzlaşma konuları da bugünkü toplantıyla duyurulacak. Üçüncü uzlaşılan nokta ise aile yardımı zamları konusunda sağlandı. Yasa gereği dün şayet uzlaşma sağlanamazsa konu hakem kuruluna intikal ediyor. Kurul da çalışmalarını tamamlayıp ay sonuna kadar kararını açıklıyor.

SON KEZ BULUŞTULAR

Memur sendikaları ile hükümet arasında 2 Ağustos'ta başlayan görüşmeler dün tamamlandı.

PAZARLIKLAR 2 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

Memurların zam miktarının belirleneceği görüşmeler, 2 Ağustos'ta başlamıştı. Sendikaların 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talebine karşılık, hükümet, 2022 için 5+6, 2023 için de yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulunmuştu.

EK GÖSTERGE DEĞİŞİNCE EMEKLİ MEMURUN MAAŞI % 25 ARTACAK

Ek göstergenin yüksek olması demek memur maaşlarının ve ikramiyelerinin artışı anlamına geliyor. Bu sebeple ek gösterge hakkı sağlandığında unvan ve rütbeye göre maaşlar ciddi anlamda etkilenecek. Görev başındaki memurların maaşlarına ve ikramiyelerine ek katkıda bulunacak olan 3600 ek gösterge aynı zamanda bu mesleklerden emekli olmuş memurları da etkiliyor. 3600 ek gösterge hayata geçtiğinde kapsamdaki memurların emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri yüzde 22 ile yüzde 25 oranında artacak. Otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmen ve polis emekli olduğunda maaşında 600-700 lira, emekli ikramiyesinde ise 34 bin liraya kadar artış olacak. Halen 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen ve polisler 3000 ek göstergeye sahip.

Etiketler : memur emeklisi memur zam ek gösterge
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