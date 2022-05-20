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20 Mayıs 2022 Cuma 09:21:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 09:21:00

3600 ek gösterge ile kim ne kadar maaş zammı alacak?

Kaynak: Sabah

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Milyonlarca vatandaşın maaş ve emekli ikramiyesinde artış sağlayacak olan 3600 ek göstergede sıcak gelişmeler peş peşe geliyor. Ekonomide gözlerin çevrildiği ek gösterge adımına ilişkin son taslak hazırlandı. 2022 zamlı maaş ve emekli ikramiyeleriyle ilgili TBMM'ye gelme aşamasında olan düzenlemeye göre tüm mesleklerin ne kadar zam alacağı netlik kazanıyor. Peki kim kaç lira alacak? İşte detaylar...

Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 Ek Gösterge çalışmasında sona gelindi. Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak.

3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİYLE MAAŞ VE EMEKLİ İKRAMİYELERİ NASIL DEĞİŞİYOR?

Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500-750 arası artırılacak.

KİM NE KADAR ZAM ALACAK?

Genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak.

Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak.

Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor.

Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu.

Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur-Sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi.

YÜRÜRLÜLÜK 2023'TE

Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.Yine öğretmenlik meslek kanununda da bu tarih belirlenmişti.

Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek.

Etiketler : EMEKLİ MEMUR ERK GÖSTERGE ZAM
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