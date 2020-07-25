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25 Temmuz 2020 Cumartesi 18:52:00 - Güncelleme:25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:21:00

3 kamu bankasından flaş açıklama: 6 otomobil markası kredi paketinden çıkarıldı

Kaynak: AA

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Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan yapılan ortak açıklamada, "Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür." denildi ve bu firmaların kredi paketi kapsamından çıkarıldığı duyuruldu.

3 bankadan yapılan ortak açıklama şöyle:

"Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından Ülkemizin ihracatının lokomotiflerinden olan Otomotiv Sektörünü ve sektöre bağlı olarak çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek, bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını uygun koşullarda karşılamaları amaçlarıyla 1 Ekim 2019’dan itibaren Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi ürünü müşterilerimize sunulmaya başlanmıştır.

Bu kapsamda Türkiye’de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirlikleri gerçekleştirilmiş, anlaşmalı firmalardan sıfır km. binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 - %0,64 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulmuştur. Yapılan işbirlikleri ile hem taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmış hem de otomotiv sektörüne önemli bir hareketlilik getirilmiştir. Sağlanan finansman imkanı otomotiv sektöründen de büyük övgüler almıştır.

Diğer taraftan, kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu.

Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür.

Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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