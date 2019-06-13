25 milyar liralık süper destek

İhracatın ve üretimin temel yapıtaşlarından olan KOBİ’lerin finansman yükünü hafifletmek için verilen destekler, hız kesmeden peş peşe müjdeleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın geçen ay açıkladığı “İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi”nin ardından, KOBİ'ler ve KOBİ dışı tüm işletmeler için yeni bir destek paketi hayata geçirilecek.

Hazine garantili finansman

“Ekonomi Değer Kredi Paketi” adıyla devreye alınacak ve 12 bankanın katılım sağladığı paketle, reel sektöre toplam 25 milyar lira tutarında finansman imkanı sağlanacak. Öncelikle işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmeyi amaçlayan paket, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olacak. Paketin kapsamına, istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeler girecek.

Bankaların sunacağı kredi, enflasyona endeksli değişken faizli olacak, TÜFE'deki düşüş kredi maliyetini de azaltacak. Düşmesi beklenen enflasyon oranları doğrultusunda, firmaların finansman maliyetleri de azalmış olacak. Aynı zamanda bankalar, enflasyon endeksi sayesinde aktif-pasif bilançolarını hedge (yatırım risklerini minimize etme) etme imkanı bulacak.

Yıllık TÜFE baz alınacak

Paket kapsamında Türk lirası nakit kredilerde faiz ve vade koşulları ise “6 ay anapara ödemesiz toplam 36 ay vadeli krediler için TÜFE 4”, “6 ay anapara ödemesiz toplam 48 ay vadeli krediler için ise TÜFE 4.5” olarak belirlendi. Faiz oranı hesaplanırken kullandırma tarihindeki yıllık TÜFE oranı baz alınacak ve bu tarihten itibaren 6 ayda bir güncellenecek.

İşletme başına 50 milyon TL

Ekonomi Değer Kredi Paketi'yle firma bazında ciroya göre 5 milyon lirayla 50 milyon lira arasında değişen tutarlarda kredi kullandırılacak. Paketin, toplam azami Hazine destekli kefaleti 20 milyar lira olacak. Toplam kefalet limitinin 8 milyar liralık kısmının 0-125 milyon lira ciro aralığındaki işletmelere, 12 milyar liralık kısmının ise cirosu 125 milyon lira üstündeki işletmelere tahsisi öngörülüyor.

12 bankadan güç birliği

KOBİ ve KOBİ dışı işletmelerin yararlanabileceği toplam 25 milyar liralık yeni kredi destek paketi için Türkiye’nin güçlü bankaları, işletmelerin finansal yükünü hafifletmek için güç birliği yaptı. Bu kapsamda söz konusu kredi paketine Ziraat Bankası, İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA, Yapı ve Kredi Bankası, VakıfBank, Akbank, QNB Finansbank, DenizBank, TEB, Şekerbank ve Eximbank destek verecek.

6 ayda dördüncü müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, daha önce yaptığı açıklamalarında “Olumlu her gelişmeyi iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza yansıtmaya, sanayicimizi, esnafımızı, KOBİ'lerimizi her durumda desteklemeye devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulunmuş ve art arda destek paketlerini duyurmuştu. Bu kapsamda ilk olarak ocak ayında, Hazine ve Maliye Bakanlığı öncülüğünde, 14 bankanın katılımıyla KOBİ’lere 20 milyar liralık ‘KOBİ Değer Kredisi’ paketi hazırlanmıştı. İkinci destek ise mart ayı başında ‘KOBİ Değer Kredisi-2’ adıyla Bakan Albayrak tarafından duyurulmuş ve 17 bankanın katılımıyla işletmelere 25 milyar liralık destek sağlanmıştı. Üçüncü müjdeli haber de geçen ay ‘İVME Finansman Paketi’ ismiyle yine Berat Albayrak tarafından açıklanmış ve işletmelere 30 milyar liralık finansman sağlanacağı duyurulmuştu. Dün müjdelenen 25 milyar liralık ‘Ekonomi Değer Kredi Paketi’ de 6 ay içinde açıklanan dördüncü destek paketi oldu.