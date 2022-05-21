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21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:00:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 17:00:00

25 liralık sarımsağı 2 bin avroya satıyor

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli sarımsağı fermantasyon sürecinden geçirerek "siyah sarımsak" elde eden girişimci Murat Ilıman, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat yapıyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yetiştirilen, Avrupa Birliği (AB) nezdinde tescilli sarımsağı fermantasyon sürecinden geçirerek "siyah sarımsak" elde eden girişimci Murat Ilıman, Almanya, ABD ve İngiltere'ye ihracat yapıyor.

Taşköprü'de 100 dönüm arazide üretim yapan Ilıman "Sarımsağın kilosu 25 lira. Katma değerli ürüne dönüştürdüğümüz ürünün kilogram fiyatı 2 bin 500 liraya geliyor. Yurt dışına satacağımız zaman ise kilosu 2 bin avroya kadar çıkıyor" dedi.

Etiketler : sarımsak ihracat taşköprü kastamonu
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