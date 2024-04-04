VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
YSK, Van kararının gerekçesini bugün yazacak
Edirne'de 15 düzensiz göçmen yakalandı
Küresel piyasalar, Powell'ın açıklamalarının ardından karışık seyrediyor
İran'da Devrim Muhafızlarına ait askeri tesisle iki karakola eş zamanlı saldırılar düzenlendi
Mart ayında 22 milyar 578 milyon dolar ihracat yapıldı
İsrail, BM Güvenlik Konseyinin ateşkes kararına rağmen Gazze'de saldırılarına devam ediyor
04 Nisan 2024 Perşembe 09:11:00 - Güncelleme:04 Nisan 2024 Perşembe 09:11:00

2024 yılı Mart ayında ihracatı 22 milyar 578 milyon dolar oldu

ABONE OL

Ticaret Bakanı Bolat, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Etiketler : ömer bolat mart ihracat
Firuze: Ajda'nın izindeyim

Firuze: Ajda'nın izindeyim
Sahnede kutlama

Sahnede kutlama
Geçmişten Kalan'la geliyorlar

Geçmişten Kalan'la geliyorlar
Cem Adrian'ın plakları tükendi

Cem Adrian'ın plakları tükendi
'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'

'Andromeda Galaksisi'nde 100 yaşında sevgilim var!'
Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu

Alina Boz-Umut Evirgen çiftinden kırmızı halıda mutluluk pozu
Esra Balamir takı için evlenmek istermiş

Esra Balamir takı için evlenmek istermiş
Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı

Uğur Işılak: Sanatçı kaygılı olmamalı
Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

Hem aşık oluyor hem korkuyorlar

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX