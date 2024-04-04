Mart ayında 22 milyar 578 milyon dolar ihracat yapıldı

2024 yılı Mart ayında ihracatı 22 milyar 578 milyon dolar oldu
Ticaret Bakanı Bolat, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Martta ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ve şubatın üzerindeki rakamlar aylık ihracat artışının devam ettiğini göstermektedir." dedi.
2024 yılı Mart ayında ihracatımız 22 milyar 578 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. pic.twitter.com/mQt9S1U2UI— Prof. Dr. Ömer Bolat (@omerbolatTR) April 4, 2024
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