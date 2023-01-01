2023'te dünyadan fazla büyürüz

Tüm dünyada yaşanan yüksek enflasyon, Rusya-Ukrayna savaşına bağlı olarak baş gösteren enerji kriziyle zor bir yılı geride bırak iş dünyasının temsilcileri, 2023 yılına umutlu giriyor. 2022'yi yüzde 5 büyüme ile kapatmaya hazırlanan Türkiye ekonomisinin, 2023 yılında da dengeli görünümünü koruması öngörülüyor. Sektörlerin pozitif ayrışarak, bu yıl da yüzde 5 oranında büyümesi bekleniyor. 2023 yılına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeni bir yıla girerken reel sektör olarak ekonomide başlayan toparlanmayı gelecek için umut verici gördüklerini ifade etti.

ENFLASYONLA MÜCADELE ÖNEMLİ

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da "Enflasyon tıpkı 2022'de olduğu gibi 2023'de ekonomimizin en temel mücadele konusu olacak. Olmalı da. Çünkü fiyat istikrarı ve finansal istikrar bir ekonominin bel kemiğidir. 2023'te bu mücadeleyi kazanmalıyız. Çünkü son 20 yıldır elde ettiğimiz kıymetli kazanımlardan, bedeli düşük büyüme olsa dahi vazgeçemeyiz" dedi.

İHRACAT YENİDEN HIZLANACAK

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise "Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere genel olarak ihracatımız, 2023'ün ilk yarısından itibaren yeniden bir ivme trendine girecek. Bu ise büyüme rakamlarına çok daha güçlü bir katkı verecek" dedi. Avdagiç, "Yeni gelişen teknolojilerin sunduğu fırsatları değerlendirebiliriz. girişimcilerimizin gücüne inanıyoruz" diye konuştu.

ENERJİ KRİZİ FIRSAT

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da özellikle enerji krizinin Avrupa'daki üretimin Türkiye'ye kayması gibi bir fırsatı da beraberinde getireceğini belirterek, "Dolayısıyla 2023 yılına ilişkin ihracat hedefimizde Avrupa'yı tüm dinamikleriyle ele alarak çok daha yakından takip etmeli ve alternatiflerimizi de bu bakış açısıyla hızla belirlemeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

MAKROEKONOMİK İSTİKRAR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Mahmut Asmalı, 2023'ün ikinci çeyreği itibarıyla küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmaya başlayacağını belirterek, "Önümüzdeki aylarda ve yıllarda enflasyonun inişe geçmesiyle birlikte tesis edilecek makroekonomik istikrar, Türkiye'nin uzun vadeli ekonomik hedeflerine ulaşmasına destek olacaktır" dedi.

NİTELİKLİ ÜRETİM VURGUSU

Anadolu Aslanları İş Adamaları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Türkiye'nin 2022'de üretim odaklı bir büyüme modelini seçtiğini söyleyerek, "Türkiye Yüzyılı'na giden yolda güçlü ekonomiden geçer. Bu nedenle 2023'te daha nitelikli ve daha çok katma değerli ürünler üreterek 'Türkiye Yüzyılı'na Türk mührünü Allah'ın izni ile vuracağız" diye konuştu.