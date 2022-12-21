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21 Aralık 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:21 Aralık 2022 Çarşamba 08:30:00

2023 Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) indirim! Başkan Recep Tayyip Erdoğan yetkisini kullandı

Kaynak: AA

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Başkan Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 2023 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5 olarak belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) uygulanacak yeniden değerleme oranını yüzde 122,9'dan yüzde 61,5'e düşürdü.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. 2023 yılı için vergi, harç ve cezalarda uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 122,9 olarak belirlenmişti.

Başkan Erdoğan, yeniden değerleme oranında motorlu taşıtlar vergisi için yüzde 50 oranında indirme yetkisini kullandı.

Bu kapsamda yeni yıldan itibaren MTV'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 61,5'e indirildi.

Etiketler : Başkan Recep Tayyip Erdoğan Motorlu Taşıtlar Vergisi MTV
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