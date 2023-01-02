2022'de ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Ticaret Bakanlığının Aralık 2022 dönemine ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni açıklandı.

Başkan Erdoğan: 2022 yılı ihracatımız 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir

GTS'ye göre ihracat, geçen yılın aralık ayında, 2021'nin aynı ayına kıyasla yüzde 3,1 artarak 22 milyar 915 milyon dolara çıktı. Böylece, en yüksek aylık ihracat değerine ulaşıldı.

İthalat da Aralık 2022'de yüzde 14,6 yükselişle 33 milyar 295 milyon dolara yükseldi.

Geçen ay dış ticaret hacmi yüzde 9,6 artışla 56 milyar 210 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise yüzde 52 arttı ve 10 milyar 381 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 68,8, enerji verileri hariç tutulduğunda ise ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 87,9 olarak hesaplandı.

Geçen ay en çok ihracat 11 milyar 86 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu 8 milyar 419 milyon dolarla "tüketim malları", 3 milyar 172 milyon dolarla "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Aralık 2022'de sektörlere göre ihracat payları, imalat sanayisi yüzde 93,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörü yüzde 3,9, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü yüzde 1,8 şeklinde sıralandı.

Geçen ay en fazla ihracat yapılan ülke, 1 milyar 806 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 379 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 314 milyon dolarla Rusya geldi.

İTHALAT VERİLERİ



Aralık 2022'de sektörlere göre ithalatın payı, imalat sanayisinde yüzde 74,5, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 19,6, tarım, ormancılık ve balıkçılığında yüzde 3,7 oldu.

Bu dönemde en fazla ithalat 5 milyar 298 milyon dolarla Rusya'dan yapıldı. Bu ülkeyi 3 milyar 642 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 520 milyon dolarla İsviçre takip etti.

OCAK-ARALIK DÖNEMİ



2022'de ihracat bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 254 milyar 210 milyon dolar, ithalat, yüzde 34,3 yükselişle 364 milyar 395 milyon dolar oldu. Bu ihracat değeri, Cumhuriyet tarihinin en yüksek verisi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde dış ticaret hacmi de yüzde 24,6 artarak 618 milyar 605 milyon dolara ulaştı.