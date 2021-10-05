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05 Ekim 2021 Salı 12:30:00 - Güncelleme:05 Ekim 2021 Salı 13:05:00

2022 emekli ve memur ocak zammı ne kadar olacak?

Kaynak: Takvim

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2022 emekli ve memur ocak zammı ne kadar olacak? sorusuna yanıt arayan milyonlarca vatandaş için ilk veriler gelmeye başladı. Temmuz-Eylül arası enflasyon verileri belli oldu. Yılın ikinci yarısındaki enflasyon oranları ile şekillenen emekli zammında ise geriye ise 3 veri kaldı. Peki 2022 emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Milyonlarca vatandaş, '2022 emekli ocak zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını arıyor. Buna göre; Memur ve memur emeklilerine yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1.23 enflasyon farkı çıktı. 3 aylık enflasyon sonucu ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı da netleşti. İşte 2022 emekli ve memur ocak zammı ile detaylar...

Takvim'in haberine göre 6 aylık enflasyon ne kadar çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de o kadar zam alacak.

Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında Ocak'ta yüzde 5 zam alırken, ikinci 6 aylık enflasyon yüzde 3'ü aşarsa ayrıca fark da alacak. Yüzde 3'ü aşan kısım enflasyon farkını gösterecek.

EMEKLİ OCAK ZAMMI İÇİN KRİTİK VERİ AÇIKLANDI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), dün Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yüzde 1.25 arttı. Böylece ikinci 6 aylık enflasyonun 3 aylık döneminin verisi belli oldu.

Temmuz-Eylül enflasyonu yüzde 4.23 olarak gerçekleşti. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4.23 görünürken, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 3'lük zam oranı aşıldığı için fark çıktı.

Yüzde 5'lik Ocak artışına ilaveten 3 ayda yüzde 1.23 enflasyon farkı oluştu. Kesin oranlar için geriye 3 veri kaldı.

Ekim, Kasım, Aralık enflasyonu eklenecek, 15 milyonu aşkın memur ve emeklinin zam oranı belli olacak.

Etiketler : EMEKLİ MAAŞ SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MEMUR
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