2022 asgari ücret zammı şekillenmeye başladı!

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammında ikinci tur görüşmeleri yarın Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüksek asgari ücret sözü verirken 2022 zammına yönelik beklentiler yüzde 30'u geçti

Kasım ayı enflasyonu ve 5 aylık 10.48'lik oran asgari ücretteki pazarlıkları da değiştirdi. Enflasyonun üzerinde ve refah payı ile birlikte yapılacak hesaplamalarda artış oranı yüzde 30'u geçecek. Vergi destekleriyle rakam daha da yükselebilecek.

2003'TE YÜZDE 37.48 ARTTI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yarın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin başkanlığında Türk-İş ev sahipliğinde, 9 Aralık'ta da TİSK ev sahipliğinde toplanacak. Bakan Bilgin çalışmanın dört oturumda tamamlanacağını açıklamıştı. AK Parti iktidarı döneminde asgari ücrete en yüksek zam 2003 yılında yüzde 37.48, 2015'te de yüzde 33.46 olarak gerçekleşti.

2003 yılında 226 lira olan asgari ücret 310,7 lira, 2015 yılında da 974,8 liradan 1300,9 liraya çıkmıştı.

ORAN BU OLURSA ASGARİ ÜCRET 3950 TL'LERİ GÖRECEK

Edinilen son dakika bilgisine göre Türk-İş, hükümetin masaya yüzde 36.2'lik yeniden değerleme oranının üzerinde bir teklifle oturmasını isterken, asgari ücrete bu oranda zam yapılması halinde net maaş yaklaşık 3850 liraya yükselecek. Vergi ve prim indirimi içermeyen ücret senaryosuna göre; asgari ücret yüzde 31 artışla net 3700 lira, yüzde 34 artışla 3785 lira, yüzde 37 yükselişle 3870 lira, yüzde 39,76 artışla da da yaklaşık 3950 liraya yükselecek.

TİSK de, asgari ücret işveren desteğinin gelecek yıl da devam etmesinin önemli olduğunu ve yeni istihdam yaratılmasında fayda sağlanacağını belirtiyor. Hükümet, asgari ücrette yapılacak artışla birlikte işverenin maliyetini azaltmak için firmalara vergi, prim teşviki ile destek sağlayacak.

VERGİ VE PRİM İNDİRİMİ OLURSA 4 BİN 462 TL

Hükümet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4194 lira, yüzde 34 artması halinde 4284 lira, yüzde 37 artış halinde 4373 lira, yüzde 39,76 artması durumunda da 4462 lira olacak.

Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

ERDOĞAN "MİLLETİMİZİ ENFLASYONA EZDİRMEYİZ" DEDİ VE...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" müjdesini vermişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz hafta grup konuşması sonrasında milyonların beklediği asgari ücretle ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı. Erdoğan büyük bir artışa işaret ederken "En kısa zamanda açıklanacak. Asgari ücrete bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" dedi.

Grup toplantısında da ekonomik gelişmelere değinen Erdoğan, "Yüksek faizden ne kadar rahatsız olduğumu tüm cümle alem bilir. Hiçbir zaman faizci olmadım. Bugün de değilim, yarın da olmayacağım" şeklinde konuştu. Büyüme rakamlarına da değinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Dün 2021'in üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 7.4 olarak açıklandı. Bu oran ile G20 içinde ilk sırada yer alıyoruz" ifadelerini kullandı.