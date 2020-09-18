2021 yılı turist sayısı ve geliriyle rekor yılı olacak

Koronavirüs nedeniyle bu yılı karantinada geçiren Avrupalı turist, 2021 sezonunda ciddi bir hareketlilik oluşturacak. Turizmcilere göre ertelenen taleple Türkiye, 2019'da 51.7 milyona ulaşan turist sayısını aşabilir.



Pandemi ve seyahat uyarıları nedeniyle 2020’de evde kalan Avrupalı turist, bunun acısını 2021’de çıkaracak. İngiliz ve Polonyalı turistlerden 2021 yılı için şimdiden ciddi rezervasyon talebi aldıklarını açıklayan turizmciler, “2021 ertelenen tatil taleplerinin hayata geçirildiği bir yıl olacak. Aşı bulunur ve salgın kontrol altına alınırsa turist sayısı ve gelirde 2019 yılını geçeriz” diyor. Pandemi nedeniyle, bu yıl Avrupa’dan Antalya’ya sınırlı sayıda turist geldiğini anlatan Antalya Belek’teki Ela Quality Resort Hotel’in genel müdür yardımcısı Emre Tatar, şunları kaydetti:

REZERVASYON YAĞIYOR

“1 aydır Antalya’ya günde yaklaşık 130-140 uçak iniyor. Bu da günde 30 bin kişi demek. Gelenlerin yüzde 75’i ise Rus ve Ukraynalı turistlerden oluşuyor. Almanya’dan gelenler ağırlıklı olarak gurbetçi Türkler. Günde 3 bin de İngiliz geldi. Bu yıl Avrupa’da seyahat uyarıları verildiği için insanlar tatili erteledi. Ama 2021 için her şey çok parlak gözüküyor. İngiltere ve Polonya’dan rezervasyon yağıyor. 2021 için tarihi bir ciro yakaladık şimdiden. Pandemi biterse Türkiye turist sayısı ve gelirde 2019’u da geçer.” 2019 yılındada 51.7 milyon turist gelmişti.

EN ÇOK İNGİLİZ VE ALMANLAR TEDBİRLİ

Tatar, şöyle devam etti: “Milletlere göre pandemi alışkanlıkları değişkenlik gösteriyor. Ruslar koronavirüsü normal bir gripmiş gibi rahatlar, maske bile takma gereği duymuyorlar. Türkler de rahat ama tedbir alıyorlar. İngiliz, Alman ve Orta Avrupalılar ise çok dikkatli. Hem izole oluyorlar, hem maskesiz çıkmıyorlar. Araplar ise riske girmeyip gelmediler.”

ALINAN ÖNLEMLER GÜVEN VERDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Türkiye’ye 2020’nin ilk 7 ayında 5 milyon 440 bin turist geldi. Ocak-Temmuz döneminde en çok turist gönderen ülkeler 2 milyon 457 binle Avrupa’dan oldu. Avrupalıların toplam turist içerisindeki payı yüzde 45 olarak gerçekleşti. Avrupa’dan 2019’da 11 milyon 100 bin turist gelmişti. Pandemiye rağmen Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin, alınan güvenlik önlemlerinden çok memnun kaldığına dikkat çeken Tatar, “Bu da turistlerin önümüzdeki yıl Türkiye’yi seçmesinde önemli rol oynayacak” değerlendirmesin bulundu.