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2 ay içerisinde 10 milyar dolar arttı! Bakan Şimşek: Bu hız cesaret verici
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11 Temmuz 2023 Salı 12:59:00 - Güncelleme:11 Temmuz 2023 Salı 12:59:00

2 ay içerisinde 10 milyar dolar arttı! Bakan Şimşek: Bu hız cesaret verici

Kaynak: AA

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Bakan Şimşek, '26 Mayıs'ta 98.5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervleri, 30 Haziran'da 108.6 milyar dolar seviyesine çıkmıştır. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir' dedi.

Bakan Şimşek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yürüttükleri ekonomi programının önemli bir hedefinin de piyasa koşulları elverdiği ölçüde uluslararası rezerv birikimini sağlamak olduğuna işaret etti.

Şimşek, 26 Mayıs'ta 98,5 milyar dolar olan Merkez Bankası rezervlerinin, 30 Haziran'da 108,6 milyar dolar seviyesine çıktığını belirterek, şunları kaydetti:

"Aynı dönemde net rezervler ise 14,2 milyar dolar iyileşme göstermiştir. Son dönemde rezervlerde gözlenen bu hızlı artış cesaret vericidir. Merkez Bankası rezerv artışına katkı sağlayacak rasyonel politikaların yanı sıra ülkemize ilave dış kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımız da hızla devam etmektedir. İyileşmenin devamı için gereken adımları atmaya devam edeceğiz."

Etiketler : Bakan Şimşek ekonomi programı Merkez Bankası rezervleri
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