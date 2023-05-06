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06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:06 Mayıs 2023 Cumartesi 11:45:00

1915 Çanakkale Köprüsü'ne BM Avrupa Ekonomik Komisyonundan birincilik ödülü

Kaynak: AA

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1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Birleşmiş Milletler (BM) Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) tarafından düzenlenen "Kamu-Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) ve Altyapı Ödülleri" töreninde birinciliğe layık görüldü.

ÇOK AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da iktisadi bütünleşmeye ve üye ülkeler arasında işbirliğine katkı sağlamak amacıyla 1947 yılında kurulan UNECE, 7. KÖİ Forumu'nu 3-5 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'da gerçekleştirdi.

Yarışmaya başvurusu yapılan 70 uluslararası proje arasından 48'inin değerlendirmeye alındığı organizasyonda, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu 5 finalistten biri oldu.

Kazananın forum delegelerinin oyları ile belirlendiği yarışmada birinciliğe layık görülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ödülü, UNECE Kamu-Özel Sektör Ortaklıkları Bölüm Başkanı Tony Bonnici ve UNECE KÖİ'ler Çalışma Grubu Başkanı George Katapodis tarafından 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun Finanstan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Sarıkaya'ya verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıkaya, projenin bugüne kadar 20'den fazla ödül kazandığını ancak bunun ayrı bir öneminin bulunduğunu belirtti.

Sarıkaya, "Bu sene 'döngüsel ekonomi' temasıyla düzenlenen yarışma için ilettiğimiz Gelibolu Kadın Kooperatifine destek projemiz, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu'nun gerçekleştirdiği 321 çevresel ve sosyal projeden yalnızca biri. Bu projelerimizle, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin önemli bir bölümünü desteklerken, paydaşlarımız, bölge ve ülkemiz için değer yaratmaya devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu, çevre alanındaki çalışmaları ile 2020'de The Green Organisation tarafından dünya çapında en iyi çevresel uygulamaları tanıtmayı ve teşvik etmeyi amaçlayan Green World Awards altın seviye Ödülü'ne layık görülmüştü. Proje şu ana kadar 12 finans ödülü, 2 çevresel ve sosyal ödül, 4 istihdam ödülü ve 3 mühendislik ödülü kazandı.

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