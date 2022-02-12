VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ticaret Bakanlığı'ndan '14 Şubat' uyarısı
139 çeşit tıbbi aromatik ve süs bitkisine Hazine desteği
Türk Hava Kuvvetleri'nin "Baba"sı özellikleriyle dikkat çekiyor!
Enerjik Yıldız
Müzik dünyasına transfer
Yerli Britney ve Justin
Kaderimin oyunu
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Rusya Brezilya'dan 5 PCR testi istedi
Sigaranın bir zararı daha! İşitme kaybına yol açıyor
Migren atağı üç gün de sürebilir
Gebelik hormonları vücut ağrılarına neden olabilir
Uzman Astrolog Barış Özkırış ile Haftalık Burç Yorumları - 12 Şubat
DSÖ bir eklem iltihabı ilacını daha Kovid-19 tedavisi için ön yeterlilikten geçirdi
Kremlin: Putin ile Biden telefonda görüşecek
Rusya: Batı, yapay gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı
Bakan Koca: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun
Piyasalarda Ukrayna depremi: Altın ve petrol fırladı
ABD: Rusya, Olimpiyatlar bitmeden Ukrayna'yı işgal edebilir
YÖK duyurdu: Üniversiteye girişte TYT ve AYT baraj puanı uygulaması kaldırıldı
'Rent a car' dolandırıcılarından akıl almaz tuzak: 1 milyonluk vurgun yaptılar
Türkiye'de 95 bin 65 yeni vaka tespit edildi
İkinci el piyasası durgun, galericiler bahardan umutlu
Japonya vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmelerini istedi
12 Şubat 2022 Cumartesi 11:54:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 11:54:00

139 çeşit tıbbi aromatik ve süs bitkisine Hazine desteği

ABONE OL

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ilaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik ve çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya veriyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Hazine taşınmazları üzerinde gerçekleştirilecek tarımsal faaliyetlerin artırılması ve yerli üretimin desteklenmesi için üreticiye çağrıda bulundu. Özellikle kadın girişimciler ile 18-40 yaş arası genç çiftçilere seslenilen Bakanlığın açıklamasında, "İlaç ve kozmetik sektöründe yoğun kullanılan lavanta, gül, adaçayı, kekik ve çörek otu başta olmak üzere 139 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi için Hazine taşınmazlarını rayiç bedelin binde biri üzerinden kiraya vermeye devam ediyoruz." denildi.

-En çok talep lavantaya

Tıbbi ve aromatik bitkiler ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amacıyla bugüne kadar 68 şehirde toplam 34,3 milyon metrekare yüzölçümlü Hazine taşınmazının kiralama işlemi gerçekleştirildi. 5,6 milyon metrekare ile Balıkesir, 4,6 milyon metrekare ile Kütahya ve 2,6 milyon metrekare ile

Tokat öne çıkan iller oldu. Talep yoğunluğunda ilk sırada yer alan lavanta yetiştiriciliği için yaklaşık 20,2 milyon metrekare arazi kiralandı. Arazilerin 1 dönümü ortalama 20 lira bedelle kiraya verildi.

-2022'de 20 milyon metrekare hazır

Yürütülen faaliyet çerçevesinde 2022 yılında ise 20 milyon metrekare Hazine arazisi, tıbbi ve aromatik bitki ile süs bitkilerinin yetiştirilmesi amaçlı kiraya verilmek üzere ilana çıkarılacak. Bu kapsamda özellikle kadın girişimciler ile 18-40 yaş arası genç çiftçiler teşvik edilirken; ziraat mühendisleri, ziraat teknisyenleri, taşınmazın bulunduğu yerde ikamet edenler ya da kayıtlı olanlar, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı tıbbı aromatik ya da süs bitkisi yetiştiricileri, tarımsal amaçlı birlik kooperatifleri gibi üretici örgütleri kiralamada öncelik hakkına sahip olacaklar.

-İlanlar web sitesinden görülebilir

İlan edilen taşınmazlar www.milliemlak.gov.tr adresinde 30 gün süreyle yayımlanırken; Tarım ve Orman Bakanlığı, ilgili belediye başkanlıkları, ticaret ve sanayi odaları ve ziraat odalarına da bildirimde bulunuluyor. İlan edilen taşınmazlardan köy ve belde sınırları içerisinde yer alanlar ise 30 gün süre içerisinde ilgili köy ve beldedeki uygun görülen kanallarla duyuruluyor. Uygulamalardan yararlanmak isteyen vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlükleri bünyesindeki Millî Emlak Daire Başkanlıkları/Müdürlükleri ve ilçelerde Millî Emlak Şefliklerine başvuruda bulunabiliyor.

Etiketler : hazine yerli üretim destek
Sadece arkadaşız

Sadece arkadaşız
Bakıcısına suç duyurusu

Bakıcısına suç duyurusu
El ele ev arıyorlar

El ele ev arıyorlar
56. yaş sürprizi

56. yaş sürprizi
Hediye yerine bağış isteği

Hediye yerine bağış isteği
Sevgilim için alıyorum

Sevgilim için alıyorum
Aras da korona oldu

Aras da korona oldu
Aşka geldi

Aşka geldi
200 bin liralık onur davası

200 bin liralık onur davası

EN ÇOK OKUNAN HABERLER