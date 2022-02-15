Fahiş fiyat değil vurgun

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15 Şubat 2022 Salı 15:30:00 - Güncelleme:15 Şubat 2022 Salı 15:51:00

1 liraya alınan ürün 24 liraya satılıyor

Kaynak: CNN Türk

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Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV oranının ardından bazı kalem ürünlerdeki fahiş fiyat iddiası devam ediyor. Sebze ve meyve gibi ürünlerin satışında büyük vurgun olduğunu belirten İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, "Burada bir kar yoktur. Kazanç yoktur. Burada bir vurgun vardır." ifadesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararıyla gıdada yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülen KDV oranını etiketlere yansıdı. Ancak bazı kalem ürünlerde fahiş fiyat iddiası var. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar bazı ürünlerin satışında büyük vurgun olduğunu söylüyor.

1 LİRAYA ALINAN ÜRÜN 24 LİRAYA SATILIYOR!

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Ziraat Odası Başkanı Ömer Demir, "Burada bir kar yoktur. Kazanç yoktur. Burada bir vurgun vardır. Burada vatandaşın kanını emmek var adeta. Bahsettiğiniz kabak bizde 1 liranın altından alınıyor. 1 liranın altında bizden aldığınız kabağı 23.95'e satıyorsunuz. Bizim iki liraya ürettiğimiz ürünü 29 liraya satıyorsunuz.

"TÜKETİCİ BUNU ÇOK PAHALIYA YİYOR"

Bizden aldığınız kabak 1 lira. 1.5 lira da maliyeti biner 2.5 lira. Bizde üstüne koyalım 5 liraya maksimum bütün karları içinde olan bir kabağı 23.95'e satarsak. Keza domates ve limonu satmaya çalışırsak üretenin canı acımaz mı? Tüketici bunu çok pahalıya yiyor.

TEKELLEŞME DURUMU MU SÖZ KONUSU?

Biz böyle serbest piyasayı kabul etmiyoruz. Bu tekelleşmenin ağa babasıdır. Yüzde 7'lik indirim çok güzel. Bunu vurgunu vuranlardan da istiyoruz. İnsafsızlık yapmayın. Biz üretmekten vazgeçersek siz kimden mal alacaksınız."

Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu ise şu ifadeleri kullandı: "Burada mağdur olan taraf üretici, nihai noktada da tüketicidir. Tarladan çok ucuza alınan ürün 10 katı fiyattan satılabiliyor. Bu para üreticilerin cebine gitse fiyatlar düşecek. Daha çok üretecekler ve üretim çoğaldığı zaman fiyatlar düşecektir.

Burada çok tanınmış olan bir market var. İhbar yağıyor bakın ne yapmış. Kabağın alış fiyatı 75 kuruş. Kendi şirketinin mağazasından ben aldım 5 lira 30 kuruşa devretmiş. Aşağı yukarı 7 katıdır. Yüzde 700'den aktarmış. Mağaza da 5 lira 30 kuruşa aldığını 7 lira 30 kuruşa satıyor."

Etiketler : kd indirim tüketici
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