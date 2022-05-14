VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz"
"Necip Fazıl bu millete ruh kökünden aldığı kuvvet ve cesaretle var olabileceğini gösterdi"
AB: İsrail şiddeti karşısında dehşete düştük
Ay toprağıyla ilk kez bitki yetiştirildi
ABD'den İsveç ve Finlandiya açıklaması: Türkiye ile çalışıyoruz
Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık dava
Saldırıyı terörle mücadele birimi soruşturacak
NATO'dan Avrupa'da geniş çaplı tatbikat
Türkiye'nin büyüme ve ihracattaki başarısı tüm dünyadan takdir topluyor"
Şehit ve Gazi yakınlarına Trabzon gezisi düzenlendi
Komşuya normalleşme şartı: Türkiye'ye karşı toprak iddialarında bulunmamalı
Ömer Özkök ile “Böyle Oldu”
Bakan Nebati: 2022'in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüyebiliriz
'Müjdemi İsterim' sette
Stand-up yaparken tanışmışlar
'36 benden' dayatmasını kabul etmiyor
Adalar'da tırtıl seferberliği
Toprağı korumak için pil topladılar
Yaren Leylek'ten müjdeli haber
2021'in doğum şampiyonu; Şanlıurfa
Hemşirelerden anne şefkati
Mars'ta gizemli kapı
BAE Devlet Başkanı Halife bin Zayid El Nahyan hayatını kaybetti
Hepsiburada Türkiye'nin En Çok Tavsiye Edilen E-Ticaret Markası oldu
14 Mayıs 2022 Cumartesi 01:00:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 01:00:00

"Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz"

Kaynak: AA

ABONE OL

Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Gülle, "2021 ihracatımız 225 milyar dolar. Bunun 23 milyar doları, zincirin kırılmasından Türkiye'ye gelen bir değer." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin, Kovid-19 salgını sürecinin ön plana çıkardığı tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülke olduğunu belirterek, "2021 ihracatımız 225 milyar dolar. Bunun 23 milyar doları, zincirin kırılmasından Türkiye'ye gelen bir değer." ifadelerini kullandı.

TİM'den yapılan açıklamaya göre, Gülle, Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin ödül törenine katılmak üzere Mersin'e gitti.

Başkan Gülle, ödül töreni öncesinde düzenlenen toplantıda, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) başkanları, yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve TİM delegeleriyle buluştu. Toplantıya, Mersin Valisi Ali İhsan Su ile kurum müdürleri de katıldı. Buluşmada Gülle, birlik başkanları ve TİM delegelerine rozetlerini taktı.

Toplantıda, tanıtım filminin izlenmesinin ardından AKİB'in yeni seçilen başkanlarını tanıtan Gülle, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır'a atanan Vali Su'ya da ihracatçılara verdiği destek için teşekkür ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İsmail Gülle, nisanda 61 birliğin seçimlerinin tamamlandığını belirterek, kazanan başkanları tebrik etti.

Birliklerde görevli olanların maaş almadığını, aksine ceplerinden harcadığını aktaran Gülle, "Ailenizden, işinizden fedakarlık yaparsınız. Biz burada memleket sevgisi için, vatan sevgisi için çalışıyoruz. O nedenle hiçbir şey beklemeden bu hizmetler için yarışılması, davanın büyüklüğünü gösteriyor. Dava, büyük dava, Cumhuriyet'imizin 100. yılındaki ihracat rakamlarını 300 milyar doların üzerine götürme davası. İnsanımızı zenginleştirme, ülkemizi kalkındırma davası." değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatçılarımızı, Türkiye Lojistik Portalı'ndan faydalanmaya davet ediyorum"

Salgın sürecinin sürdürülebilirlik ve tedarik zincirindeki kırılmayı ön plana çıkardığını belirten Gülle, şu ifadeleri kullandı:

"Tedarik zincirindeki kırılmayı en iyi değerlendiren ülkeyiz. 2021 ihracatımız 225 milyar dolar. Bunun 23 milyar doları, zincirin kırılmasından Türkiye'ye gelen bir değer.

Cumhurbaşkanımızın genel kurulda bize vermiş olduğu hedef olan 250 milyar doları, geçen sene nisandan bu yılın nisan ayına kadar 243 milyar dolar olarak gerçekleştirdik. Bu, gerçekten büyük başarı. Bu başarı sizin başarınız, elini taşın altına koyan, risk alan, istihdam eden ve pandemiye rağmen işlerini, üretimini aksatmadan, tarlada ürünü bırakmadan vefakarca, fedakarca çalışan ihracatçılarımızın başarısıdır."

Gülle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hükümet ve bakanların da ihracatçı için istenen hiçbir şeyi karşılıksız bırakmadığını vurguladı.

Salgın başladıktan sonra ilk yaşanan problemlerden birinin lojistik sorunu olduğunu belirten Gülle, şunları kaydetti:

"En büyük konteyner sorunlarını hatırlayın. 'Ne olacak?' dediğimiz konteyner sorunu, daha sonra bize hayırlı bir netice oldu. Çin'den 20 bin dolara gelen konteyner maliyeti, ülkemizden 5 bin dolarlık bir teminle ülkemizi tercih edecek noktaya geldi. Lojistik sektörünün bu sorununu çözmek adına Türkiye Lojistik Portalı'nı hayata geçirdik. Şu anda binlerce firmamız buradan hizmet alıyor. Bu hizmeti size veren binlerce lojistik şirketi de sizlere daha ucuz, hesaplı, rekabet edilebilir imkanlar sağlıyor. Sizleri bu fırsattan faydalanmaya davet ediyorum."

Etiketler : tedarik pandemi ihracat
Kaynana sessizliği

Kaynana sessizliği
Tatil isteği

Tatil isteği
Dostluk gecesi

Dostluk gecesi
Saltanat sona erdi çeyrek popçu!

Saltanat sona erdi çeyrek popçu!
Havalar ısınmıyor

Havalar ısınmıyor
İtalyan şeflere kebap dersi!

İtalyan şeflere kebap dersi!
Yılın en iyileri ödüllendirildi

Yılın en iyileri ödüllendirildi
Tanıtım elçisi oldu

Tanıtım elçisi oldu
Albüm heyecanı

Albüm heyecanı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX