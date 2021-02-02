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02 Şubat 2021 Salı 00:35:00 - Güncelleme:02 Şubat 2021 Salı 00:37:00

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları görüşülecek

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, salı günü saat 10.00'da yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin salı günü basın açıklaması yapacak.

AA'nın aktardığı habere göre, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.

Etiketler : Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı meb
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