Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları görüşülecek

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntıları görüşülecek

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin salı günü basın açıklaması yapacak.

AA'nın aktardığı habere göre, Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, Bakan Ziya Selçuk'un 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklamasını yarın saat 10.00'da yapacağı duyuruldu.

Açıklama, frekans üzerinden ortak canlı yayınla paylaşılacak.