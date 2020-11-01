Yüz yüze eğitimde 3. aşama bugün başlıyor

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01 Kasım 2020 Pazar 23:50:00 - Güncelleme:01 Kasım 2020 Pazar 23:50:00

Yüz yüze eğitimde 3. aşama 5. ve 9. sınıflarla bugün başlıyor

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Koronavirüs sonrası online sisteme geçen Milli Eğitim Bakanlığı'nın normalleşmeyle yeniden yüz yüze eğitime geçilmesinde 3. aşama bugün, 5. ve 9. sınıflarla devam ediyor.

Bugünden itibariyle ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencileri de, yüz yüze eğitime başlıyor. Alınan karara göre, 5. sınıflarda haftada 2 gün 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak. Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

MÜFREDATTAN SORUMLULAR

Sınıf mevcudu sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak. Ders süresi 30, teneffüs 10 dakika olacak. Çocuğunu okula göndermeyen velinin yazılı onayı alınacak. Bu öğrenciler sınıfın müfredatından sorumlu olacak.

Bakan Ziya Selçuk, İzmir’deki okulları inceledi.

OKULLAR DEPREMDE SINAVDAN GEÇTİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 6.6’lık depremle sarsılan İzmir’deki okulları inceledi. Kentteki 2505 okuldan sadece 139’unda hafif hasar olduğunu belirten Selçuk, “Kontroller yapılıyor. Endişe edilecek bir durum yok. Hangi okulda durum nedir, ne tür hasar var, tüm bu bilgilere 15 dakikada havuzda topladık” dedi. Kentte 850 bin öğrencinin bulunduğunu hatırlatan Bakan Selçuk, “Kimsenin burnu kanamadan bu süreci atlattık” ifadesini kullandı.

KUŞADASI’NDA EĞİTİME 2 GÜN ARA

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İzmir depreminin ardından süren artçılar nedeniyle Kuşadası İlçesi’nde eğitime bugün ve yarın ara verildiğini bildirdi.

Etiketler : milli eğitim bakanlığı yüz yüze eğitim koronavirüs pandemi kovid-19
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