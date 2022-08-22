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22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:30:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 21:30:00

Yurttan çıkan pırlanta

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Adana'da devlet korumasında büyüyen Muhammed Uğur Tıp fakültesini kazandı. Yurttaki arkadaşlarına rol model olduğunu söyleyen Muhammed 'Devletimiz bütün imkanları önümüze seriyor. Ümitsiz bir vakayken en alttan en üste tırmandım" dedi.

Adana'da devlet korumasında büyüyen Muhammed Uğur Tıp fakültesini kazandı. Yurttaki arkadaşlarına rol model olduğunu söyleyen Muhammed 'Devletimiz bütün imkanları önümüze seriyor. Ümitsiz bir vakayken en alttan en üste tırmandım" dedi.

HEDEFİNDEN HİÇ VAZGEÇMEDİ

Adana'da devlet koruması altındaki çocukların barındığı Seyhan Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşamını sürdüren Muhammed Uğur, Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Yurtta ders çalışmakta hiç zorlanmadığını anlatan Muhammed, kendisine en iyi imkanların sağlandığını belirtti. Hedefinden bir an olsun vazgeçmediğini söyleyen Muhammed, "Adana'nın en iyi etüt merkezlerinden birinde devletimizin desteğiyle eğitim gördüm. Hocalarım çok destek oldu. Yaşadığımız kurumdaki psikolog, çalışanlar her zaman beni motive etti" dedi.

ELLERİNDEN GELENİN EN İYİSİ

Adana Valisi Süleyman Elban, kendisini ziyaret eden Muhammed'i sosyal medya üzerinden birlikte fotoğraflarını paylaşarak tebrik etti. 'Yurttaki arkadaşlarıma rol model olduğumu düşünüyorum' diyen 18 yaşındaki Muhammed Uğur, 'Çünkü ümitsiz bir vakayken en alttan en üste tırmanışımı gördüler. Ellerinden geleni yaptıktan sonra devletimiz her türlü imkanı veriyor. Başta Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, daha sonra Adana valimize, il müdürümüze, yurt müdürümüze ve öğretmenlerime çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Muhammed Uğur (18), "Devletimiz çok güzel imkanlar verdi. Hedefi koyduğum ilk günden itibaren kaynak kitap, özel ders gibi eğitim alanında ne istersem yardımcı oldular" dedi.

Etiketler : adana yurt devlet koruması
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