08 Mart 2023 Çarşamba 14:25:00 - Güncelleme:08 Mart 2023 Çarşamba 14:25:00
YÖK'ten 34 yaş üstü kadınlara devlet üniversitelerinde özel kontenjan
YÖK Başkanı Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerindeki programlarda kontenjan ayırdıklarını bildirdi.
YÖK Başkanı Erol Özvar, farklı nedenlerle üniversiteye gidememiş 34 yaşını tamamlayan kadınlara bu yıl ilk kez devlet üniversitelerindeki programlarda kontenjan ayırdıklarını bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...
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