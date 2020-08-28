YÖK'ten çok önemli karar!

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28 Ağustos 2020 Cuma 12:18:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 13:00:00

YÖK, üniversite kayıt tarihlerini uzattı

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YÖK'ten yapılan açıklamada, “YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir" denildi.

Yüksek Öğretim Kurulundan yapılan açıklama şu şekilde,

"YÖK olarak, Başkanlığımıza öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin ‘öğrencilerin lehine olacak şekilde' uzatılmasına karar verilmiştir. Buna göre; yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar, elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59'e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı" açıklaması yaptı.

YÖK, öğrenciler tarafından iletilen talepler doğrultusunda 2020- YKS kayıt tarihlerinin “öğrencilerin lehine olacak şekilde” uzatılmasına karar verdi. Buna göre;

yükseköğretim kurumlarına giderek şahsen başvuracak adayların 05 Eylül 2020 Cumartesi saat 17:00'ye kadar,

elektronik kayıt (e-kayıt) yaptıracak adaylar için 06 Eylül 2020 Pazar günü saat 23.59’e kadar, kayıt işlemlerini yaptırabilmesi kararı alındı.

Yeni duruma göre 29 Ağustos – 06 Eylül tarihleri arasında e-kayıt işlemleri ; 31 Ağustos – 05 Eylül tarihleri arasında ise şahsen kayıt işlemleri yapılabilecek.

Daha önceden 2020 YKS şahsen kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020' de, elektronik kayıtlar (e-kayıt) ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020' de yapılacaktı.

Böylelikle e-kayıt 4 gün (02 den 06 ya),şahsen kayıt 1 gün (04 den 05’e) uzatıldı.

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