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09 Mayıs 2023 Salı 17:55:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2023 Salı 17:55:00

YÖK, sosyal medyadan gençlerin sorularını cevaplayacak

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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yeni açtıkları sosyal medya hesabı üzerinden gençlerin YÖK'e erişebileceğini açıkladı.

YÖK Başkanı Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yükseköğretim İletişim" adıyla yeni açtıkları sosyal medya hesabını tanıttı.

"Kıymetli gençler; Sizlerle iletişimimizi daha da güçlendirmek istiyoruz. @Ykskgrtm kullanıcı adıyla oluşturduğumuz yeni hesabımız üzerinden bize erişiminiz artık çok kolay" ifadesini kullanan Özvar, paylaşımına YÖK'te staj yapan üniversite öğrencileri ile sohbet görüntülerinin yer aldığı videoyu da ekledi.

Özvar, videoda öğrencilere, sosyal medya üzerinden üniversite öğrencilerinin sorunlarına ve beklentilerine ulaşmanın çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Öğrenciler, "Yükseköğretim İletişim" hesabının yorumlar bölümüne sorularını ve taleplerini yazabilecek. Sosyal medya hesabını yönetecek üniversite öğrencileri de YÖK'ten talepte bulunanlarla iletişime geçecek.

Etiketler : yök özvar sosyal medya
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