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06 Aralık 2022 Salı 17:55:00 - Güncelleme:06 Aralık 2022 Salı 17:55:00

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar'dan 'pedagojik formasyon' açıklaması

Kaynak: AA

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, "Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek." dedi.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa Gençlik Buluşması'nda öğrencilere pedagojik formasyon eğitimi konusunda bir müjde verdiğini hatırlattı.

Eğitim fakülteleri dışında öğretmenlik hakkı veren bölümlerden mezun olan öğrencilerin pedagojik formasyon eğitimi almaları gerektiğini dile getiren Özvar, bu eğitimlerin geçmişte özellikle fen-edebiyat fakültelerinde lisans eğitimi sırasında alınabildiğini aktardı.

Bu konudaki yeni çalışmalara YÖK bünyesinde başladıklarını bildiren Özvar, Milli Eğitim Bakanlığının ilgili genel müdürlükleri, Talim ve Terbiye Kurulu ve diğer paydaşlar ile bu konuyu kapsamlı şekilde değerlendireceklerini söyledi.

Özvar, pedagojik formasyon eğitimlerini mezuniyetten ziyade lisans öğrenimi sırasında yapmayı planladıklarını belirterek, "Eğitim fakültesinde okumayan fakat bölümleri öğretmenlik yapma imkanı veren programlardaki öğrencilerimiz, artık pedagojik formasyon eğitimini öğrenciyken mezun olmadan almaya başlayabilecek. Pedagojik formasyon eğitimlerini, lisans eğitimi boyunca birer seçmeli ders olarak formüle etmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin teknik ayrıntılar bulunduğuna dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Pedagojik formasyon eğitimi 60 kredi dolayında ciddi bir ders saati anlamına geliyor. Bu dersler gerek teorik gerekse uygulamalı dersleri içeriyor. Bu da ciddi bir çalışmayı gerektiren bir süreç. Biz inşallah bu süreci öğrencilerimiz mağdur olmadan yürüteceğiz. Aynı zamanda bu programın, üniversitelerimizde eğitim öğretim kalitesinden ödün vermeyecek şekilde öğrencilerimizin en iyi yetiştirilebilecekleri bir formatta yürütülmesini istiyoruz.

Öğrenciyken mezun olmadan alınabilecek pedagojik formasyon eğitimlerini en kısa zamanda başlatacağız. Öğrencilerimizin hangi sınıfta olurlarsa olsunlar pedagojik formasyon eğitimine bir şekilde başlayabilmelerini istiyoruz. Bu konuda teknik ayrıntılar var. Bunların her birini masaya yatırdık, şu anda onları birlikte değerlendiriyoruz."

Özvar, lisans eğitimleri sırasında diğer dersler gibi formasyon derslerinin de alınabileceğini, mezun olup bu eğitimi almamış öğrenciler için de ayrı formüller üzerinde durduklarını vurguladı.

"ÖĞRENCİLER SENE KAYBI YAŞAMAYACAK"

Konuya ilişkin üniversite rektörlükleri, eğitim fakülteleri ile temaslarının devam ettiğini anlatan Özvar, "İnşallah Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle öğrencilerimiz eğitim öğretimleri devam ederken bu pedagojik formasyon eğitimini tamamlayacaklar. Dolayısıyla öğrencilerimiz, sene kaybı yaşamadan öğrencilik yıllarında bu eğitimleri alabilecekler. En kısa zamanda ayrıntıları kamuoyuyla paylaşacağız." diye konuştu.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar, sistemi bütün üniversiteleri içine alacak şekilde genişleteceklerine işaret ederek, "Bütün üniversitelerimiz formasyon eğitimi konusunda gerekli çalışmaları başlatacaklar. Biz mevzuat altyapısını hazırlayacağız. İlgili paydaşlarımızın görüşünü alarak genel çerçeveyi belirleyip üniversitelerimizle bu konuyu paylaşacağız." şeklinde konuştu.

Etiketler : erol özvar eğitim pedagojik formasyon
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