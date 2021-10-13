YÖK Başkanı Özvar'dan adaylara 'ikinci ek yerleştirme' mesajı

YÖK Başkanı Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını hatırlattı. "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum" mesajını paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adayların da tercihte bulunabileceği "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırdıklarını hatırlattı.

1- Değerli adaylarımız,

2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT Puanı 140; AYT/YDT Puanı 170 ve üzerinde olanlar adayların da tercihte bulunabileceği "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırmıştık. — Erol Özvar (@erolozvar) October 13, 2021

Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş adaylar için "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını belirten Özvar, öğrencilere hitaben, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.