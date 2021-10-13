VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Ankara'nın başkent oluşunun yıl dönümü mesajı
YÖK Başkanı Özvar'dan adaylara 'ikinci ek yerleştirme' mesajı
Trump'tan mesaj var: Beni hala özlemediniz mi?
DSÖ: Kovid-19 ölümlerinde bu yılın en düşük rakamları görüldü
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: 2'si İran ajanı 8 kişi yakalandı
Manisa'da park halindeki tıra çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Putin: Türkiye'ye doğal gaz sevkiyatı artıyor
Türkiye'den Nepal'e geçmiş olsun mesajı
California'da yangın: Olağanüstü hal ilan edildi
Muğla'da çeşitli suçlardan aranan şüpheli yakalandı
Belçika'daki 600 bin araç yıl başı itibarıyla başkente giremeyecek
CHP heykel belediyeciliğine devam ediyor
Bakan Dönmez müjdeyi verdi!
Başkan Erdoğan Afrika'ya gidiyor
KKTC'de hükümet istifa etti
Yunan general 'botlarını batırdıkları' mazlumları unuttu!
Yargıtay'dan önemli Kadir Şeker kararı
Son kaynağı Başkan Erdoğan yapacak
Dünyanın gözü Türkiye'de!
SİHA'lara Batı Afrika'dan talip var
İmam hatip okulları uluslararası sempozyumda konuşulacak
Suriye'de yeni harekat olur mu?
TSK'nın İKA ailesi büyüyor! ACROB göreve başladı
"Asrın projesi" için tarih verildi!
13 Ekim 2021 Çarşamba 19:54:00 - Güncelleme:13 Ekim 2021 Çarşamba 19:54:00

YÖK Başkanı Özvar'dan adaylara 'ikinci ek yerleştirme' mesajı

Kaynak: AA

ABONE OL

YÖK Başkanı Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını hatırlattı. "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum" mesajını paylaştı

YÖK Başkanı Özvar, "ikinci ek yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını hatırlattı. "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum" mesajını paylaştı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 2021-YKS "yerleştirme" ve "ek yerleştirme" işlemleri sonucunda boş kalan kontenjanlar için TYT puanı 140, AYT/YDT puanı 170 ve üzerinde olan adayların da tercihte bulunabileceği "ikinci ek yerleştirme" yapılmasını kararlaştırdıklarını hatırlattı.

Bir programa yerleşememiş ve tercihte bulunma hakkı elde etmiş adaylar için "2021-YKS İkinci Ek Yerleştirme" tercih işlemlerinin yarın başlayacağını belirten Özvar, öğrencilere hitaben, "Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendireceğinize inanıyorum. Yapacağınız tercihlerin hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Etiketler : YÖK Özvar tercih işlemleri
Çikolatadan 2 milyon kazandı

Çikolatadan 2 milyon kazandı
Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı

Bir kadında aradığı özellik: Samimiyet ve saygı
Su gibi gel kızım

Su gibi gel kızım
Yalı Çapkını muamması

Yalı Çapkını muamması
2 sürpriz proje anlaşması

2 sürpriz proje anlaşması
Yeşilçam ustaları bir arada

Yeşilçam ustaları bir arada
Muhteşem final

Muhteşem final
Serdar'ın sahne repliğidir

Serdar'ın sahne repliğidir
‘Masal'la setlere dönüyor

‘Masal'la setlere dönüyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER