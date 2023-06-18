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18 Haziran 2023 Pazar 10:22:00 - Güncelleme:18 Haziran 2023 Pazar 10:22:00

YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi başladı

Kaynak: TRT Haber

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ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumu saat 10.15'te başladı. ÖSYM tarafından 81 il ve Lefkoşa'da düzenlenen YKS'nin ikinci oturumu AYT'de süre 180 dakika olacak.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, saat 10.15'te başladı. 8 bin 789 binada, 150 bin 140 salonda uygulanan sınavda 345 bin 898 kişi görev alıyor.

Toplam 2 milyon 573 bin 156 adayın başvurduğu AYT'de adaylara soruları yanıtlamaları için 180 dakika süre verilecek. Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda AYT'ye toplam 9 bin 528 engelli aday katılıyor.

AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruluyor.

Bugün yapılacak bir diğer sınav da Yabancı Dil Testi. O da saat 15.45'te yapılacak.

Etiketler : yks sınav ayt
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