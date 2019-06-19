YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

  • Bist 100
    94.244
  • Dolar
    5,8401
  • Euro
    6,5561
  • Altın
    252,5682
İstanbul
22 / 32
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı Enfest Sokak Lezzetleri Festivali başladı
Aşıya güvensizlik hastalıklarla mücadelede en önemli sorun Aşıya güvensizlik hastalıklarla mücadelede en önemli sorun
Katil Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor Katil Esed rejimi cezaevlerindeki ölümleri sessizce itiraf etmeye devam ediyor
Emine Erdoğan: Türkiye'ye tüm dünyanın ihtiyacı var Emine Erdoğan: Türkiye'ye tüm dünyanın ihtiyacı var
Huawei'nin kurucusu 30 milyar dolarlık düşüşü önemsemiyor Huawei'nin kurucusu 30 milyar dolarlık düşüşü önemsemiyor
TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı TürkAkım alım terminalinin yüzde 80'i tamamlandı
İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü İran'dan ticarette 'Rusya ve Çin' formülü
Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı Sakarya'da yıldırım düştü: 1'i ağır 2 yaralı
Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia Tanker saldırıları konusunda ABD'den yeni iddia
Lavanta tarlasında hasat vakti Lavanta tarlasında hasat vakti
Metro İstanbul'dan bir kilo çaya 181 bin lira ödendi haberine yalanlama Metro İstanbul'dan bir kilo çaya 181 bin lira ödendi haberine yalanlama
Başkan Erdoğan: Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız Başkan Erdoğan: Ailesi isterse Ahmet Kaya'nın mezarının getirilmesi konusunda gereğini yaparız
Son dakika... Yeni askerlik yasası için kritik gün belli oldu Son dakika... Yeni askerlik yasası için kritik gün belli oldu
Çipras’ın Türkiye karşıtı söylemlerinin sebebi belli oldu Çipras’ın Türkiye karşıtı söylemlerinin sebebi belli oldu
Kağıthane'de cadde ortasında yolda çöktü Kağıthane'de cadde ortasında yolda çöktü
'İki kültür dört renk' karma resim sergisi yarın açılıyor! 'İki kültür dört renk' karma resim sergisi yarın açılıyor!
Paralel devlet yapılanması 'FETÖ’ye operasyon: 7 akademisyen gözaltında Paralel devlet yapılanması 'FETÖ’ye operasyon: 7 akademisyen gözaltında
Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini uzattı Manchester City, Kyle Walker'ın sözleşmesini uzattı
Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı vurdu Suudi Arabistan Husilere ait bir İHA'yı vurdu
19 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Kim Milyoner Olmak İster mi, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? kim birinci oldu? 19 Haziran reyting sonuçları! Afili Aşk mı, Kim Milyoner Olmak İster mi, Enes Batur Hayal mi Gerçek mi? kim birinci oldu?
Bursaspor denetleniyor Bursaspor denetleniyor
Arda Turan ile Berkay arasındaki dava 11 Eylül'e ertelendi Arda Turan ile Berkay arasındaki dava 11 Eylül'e ertelendi
İşte adım adım otel krizi gerçeği! İşte adım adım otel krizi gerçeği!
Oteldeki görüşme için AK Parti'den çarpıcı açıklama Oteldeki görüşme için AK Parti'den çarpıcı açıklama

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

19 Haziran 2019 16:28 | Çarşamba

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak?

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? sorularının yanıtları tüm YKS adayları tarafından merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 15-16 Haziran 2019 tarihleri arasında gerçekleştirildi. YKS adayları şimdilerde tercih kılavuzu için araştırmalar yapmaya başladılar. YKS, 3 oturumlu bir sınav olarak gerçekleştirildi. YKS’ye başvuran tüm adayların, Temel Yeterlilik Testine (TYT) katılmaları zorunlu. Diğer oturumlar ise isteğe bağlı olarak yapılıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün az önce YKS hakkında açıklama yaptı. İşte YKS son dakika açıklaması...

YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? YKS tercih kılavuzu ne zaman açıklanacak? meraj ediliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, az önce yaptığı açıklamada, 15-16 Haziran’da uygulanan, 2,5 milyondan fazla üniversite adayının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ardından izlenecek süreç hakkında bilgi verdi, sınava ilişkin değerlendirmeler yaptı. YKS adayları tercih kılavuzunun ne zaman açıklanacağını merak ediyorlar. YKS 2019 hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. 

YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI? 
YKS tercih kılavuzu henüz açıklanmadı. YKS tercih kılavuzu yayınlanacağı tarih hakkında az önce açıklama geldi. 

YKS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı son dakika açıklamasında "YKS yerleştirme sonuçları Ağustos ayında açıklanacak, tercih kılavuzu ise bu hafta açıklanacak." dedi.

YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?​
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:

Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.

Son sınıfta okumakta olan tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.  Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.  Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

TYT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.

A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır.A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türk çe testlerinin her birinden 5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT’de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E’deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (ASAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D). Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150’nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT’ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.

A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar, SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20’si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.

Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır. 

OBP NASIL HESAPLANIR?
Ortaöğretim bitirme notları en küçüğü 250, en büyüğü 500 olmak üzere ortaöğretim başarı puanına dönüştürülecektir. Ortaöğretimde alınan 100 üzerinden diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülecektir. Böylece, 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250 olacak, en yüksek 100 olan diploma notu için de OBP 500 olacaktır. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50’nin altında olan diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınacaktır. Ortaöğretim Başarı Puanının (OBP) hesaplanmasında Türkiye geneli dikkate alınacak, okul bazında işlem yapılmayacaktır.

Son sınıftaki adayların 2019-YKS yerleştirme işlemlerinde kullanılacak Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) hesaplanmasında kullanılacak olan diploma notu bilgisi, Merkezimiz tarafından MEB e-okul sisteminden (Haziran Ayı içerisinde) ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine aktarılacaktır. Bu sisteme KKTC okulları dâhil değildir. Adaylar, ÖSYM tarafından duyurulacak tarihlerde, okul ve diploma notu bilgilerini aday işlemleri sisteminden kontrol edebilecekler ve değişiklik taleplerini ÖSYM üzerinden değil okulları aracılığıyla e-okul üzerinden yapacaklardır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri kabul edilmeyecektir.

Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM değil, zamanında notlarını kontrol etmeyen veya diploma notunun düzeltilmesi için okulunu uyarmayan adaylar sorumlu olacaktır. Değişiklik işlemleri sadece ÖSYM tarafından belirlenen süreler içinde yapılabileceğinden adayların, ÖSYM’nin internet sayfasında yapılacak duyuruları dikkatle takip etmeleri ve varsa düzeltme taleplerini zamanında kendi okullarına iletmeleri gerekmektedir.

KKTC okulları için 2019-YKS’ye başvuran adayların diploma notları Haziran ayı içerisinde ÖSYM’nin internet sayfasında belirtilecek olan tarihler arasında, adayların öğrenim gördüğü okul müdürlüklerinden elektronik ortamda internet aracılığıyla toplanacaktır. Okul müdürlükleri tarafından ÖSYM’ye elektronik ortamda bildirilen diploma notları listelenerek adayların kolaylıkla görebilecekleri bir yere asılacaktır.

Adaylar bu bilgilerini mutlaka kontrol etmelidir. Adayların bu bilgilerini ayrıca https://ais.osym.gov.tr internet adresinden de kontrol etmeleri gerekmektedir. Adayların düzeltme istekleri incelenerek gerekli düzeltmeler, süresi içinde sadece ilgili okul tarafından yapılacaktır. Süre tamamlandıktan sonra gelen düzeltme istekleri hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Bu bilgilerin ÖSYM’ye eksik veya yanlış bildirilmesinden ÖSYM sorumlu olmayacaktır.

Son dakika... Yeni askerlik yasası için kritik gün belli oldu
İşte adım adım otel krizi gerçeği!
Çipras’ın Türkiye karşıtı söylemlerinin sebebi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan İmamoğlu'nun 'Hırsız kim' sorusuna yanıt
Bakanlık görüntüleri yayınladı... Teröristlere ait sığınakta bulundu
Oteldeki görüşme için AK Parti'den çarpıcı açıklama
Binlerce çalışanı ilgilendiriyor! yüzde 15 zam!
CHP adayının büyük yalanı! İmamoğlu ve Küçükkaya'nın 46 dakika görüştüğü ortaya çıktı
Binali Yıldırım 24’e konuk oluyor
Son dakika... BM'den flaş 'Kaşıkçı' raporu
Dün akşam hastaneye kaldırılmıştı... Menajerinden açıklama geldi
CHP adayı fena çuvalladı
İstanbul, raylı sistem projelerinde dünyada bir numara
Türkiye'ye para akacak! Resmen açıkladılar
Galatasaray'dan Ali Koç'la ilgili zehir zemberek sözler: Saygısızlıktır
Emekliye ikinci maaş nasıl alınır başvuru şartları nedir? SSK Bağkur emeklisi çift maaş alma yolu açıklandı
SON DAKİKA! 2 transfer birden KAP'a bildirildi
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2019 Temmuz zammı ne kadar olacak? Toplu sözleşme enflasyon zam oranı ne oldu?
Vatandaşın haberi yok! O işlemlerde ücret alınmıyor....
Türk polisinden büyük başarı! 12 ton esrar ele geçirildi
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ