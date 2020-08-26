YKS sonuçları açıklandı, Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekli? Kayıtlar ne zaman?

YKS sonuçları açıklandı, Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekli? Kayıtlar ne zaman?

YKS sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2020-YKS yükseköğretim programlarına merkezi yerleştirme işlemleri tamamlandığı duyuruldu. İstedikleri üniversiteye yerleşenler gözlerini kayıtlaa çevirdi. Peki, üniversite kayıt için gerekenler neler?



Üniversite kayıt için gerekenler merak konusu oldu. YKS sonuçları bugün adayların erişimine açıldı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 26 Ağustos 2020 tarihinde saat 12.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÜNİVERSİTE KAYIT İÇİN GEREKENLER NELER?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecek.

Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna başvurmaları gerekiyor. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecek.

Üniversite kayıtları için öğrencilerden belirli belgeleri hazırlayıp teslim etmeleri beklenecek.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos – 04 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos – 02 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılabilecektir. Kayıt için adayların yerleştirildikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

YEKTA SARAÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına ilişkin yaptığımız verilere dayalı analiz ve değerlendirmeler sonucunda hazırladığımız raporu kamuoyu ile paylaştık. https://yok.gov.tr/HaberBelgeleri/BasinAciklamasi/2020/yks-yerlestirme-sonuclari-raporu-2020.pdf

Raporda da görüleceği üzere, “Yeni YÖK” olarak ilk kez 2018 yılında uygulamaya başlattığımız YKS’nin kurgusundaki sağlamlık ve popülizmden uzak rasyonel kontenjan planlaması bu yılki yerleştirme sonuçlarında da olumlu sonuçlar üretti.

Bu yıl da geçen yıl gibi, Devlet, Vakıf, KKTC üniversitelerimizde, lisans, önlisans, örgün, açıköğretim programlarımızda, bütün başlıklarda ve kategorilerde “doluluk oranları” önemli kabul edilecek bir düzeyde artmıştır.

2020 YKS Yerleştirme sonuçları kamuoyu önünde daha önce beyan ettiğimiz hedeflere tam olarak uygunluk göstermektedir. Bizleri gururlandıran bu başarının arkasında veriye dayalı bilimsel zeminde sürdürülen büyük bir gayret, tecrübe, liyakat ve ehliyet anlayışı vardır.

"Yeni YÖK" artık günlük rutin işlerden ziyade üst düzey planlama ve projelere, yükseköğretim politikalarına yönelmektedir. Bu olumlu tablodan da cesaret alarak inşallah önümüzdeki günlerde yine "kalite" odaklı, yine "cesaretli" ve yine "kararlı" yeni adımlar atacağız.

Sıra dışı ve zor şartlar altında bu sınavı gerçekleştiren ÖSYM’nin bütün yetkililerine teşekkür ederim. Öğrencilerimiz için sonuçların hayırlı olmasını diliyorum.