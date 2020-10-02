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02 Ekim 2020 Cuma 10:35:00 - Güncelleme:02 Ekim 2020 Cuma 11:01:00

YKS ek tercih sonuçları açıklandı

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ÖSYM Başkanı Aygün yaptığı açıklamada '17-23 Eylül tarihleri arasında tercihlerin alındığı 2020-YKS Ek Yerleştirme sonuçları açıklanmıştır.' ifadelerini kullandı.

Üniversiteye kayıt sürecinde ikinci şans niteliğinde olan 2020 YKS ek tercih ve yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklandı. YKS tercih sürecinde herhangi bir üniversite kazanamayan adaylar, ek tercih işlemlerini geçtiğimiz haftalarda ÖSYM'ye bildirmişti. Aday öğrenciler, o günden bu yana ÖSYM'nin yapacağı '2020 YKS ek tercih sonuçları açıklandı' duyurusunu bekliyordu.

YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2020 AÇIKLANDI! ÖSYM AİS SORGULAMA EKRANI

Aday öğrencilerin merakla beklediği duyuru ise ÖSYM tarafından yapıldı. ÖSYM, 2020 YKS ek yerleştirme sonuçları sorgulama ekranının erişime açıldığını bildirdi. Bu noktada, üniversite ek tercih sonuçları sorgulama ekranı merak konusu oldu. Haberimizden, ÖSYM AİS sorgulama ekranı ile YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilirsiniz.

ÖSYM DUYURDU! SONUÇLAR AÇIKLANDI...

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2020-2021 öğretim yılı için adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden 02 Ekim 2020 tarihinde saat 10.30'dan itibaren öğrenebileceklerdir. Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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