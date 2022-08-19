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YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu sona eriyor
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19 Ağustos 2022 Cuma 00:02:00 - Güncelleme:19 Ağustos 2022 Cuma 00:02:00

YEE'nin Türkçe Yeterlilik Sınavı'nın başvurusu sona eriyor

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Ankara ve yurt dışında düzenlenecek Türkçe Yeterlilik Sınavı (TYS) başvurularının sona ereceğini bildirdi.

YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi Metni'ne uygun olarak kurum tarafından hazırlanan TYS'nin üçüncüsü 17 Eylül'de yapılacak.

25 Temmuz'da başlayan sınavın başvuru süreci sona eriyor.

Adaylara sınavda başarılı olmaları durumunda "Türkçe Yeterlilik Belgesi" verilecek.

TÜRKÇE YETERLİLİK SINAVI

Türkçe seviyesini belgelendirme ihtiyacı olan herkesin girebildiği sınav üç oturumda gerçekleştiriliyor. TYS, öğrencilerin iş ve eğitim başvurularının kabulünü kolaylaştırması ve daha sağlam bir düzlemde değerlendirilmelerini sağlaması açısından önem arz ediyor.

TYS, 2013'ten bu yana uluslararası ölçekte her yıl uygulanıyor. Türkçe Yeterlilik Belgesi'ne sahip olanlar, Türkiye'de herhangi bir kurumda okuma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfından muaf tutuluyor.

Türkçe Yeterlilik Belgesi, Türkiye'de veya kendi ülkelerinde uluslararası faaliyet gösteren şirketlerde çalışmak isteyenler, Türkçe tercümanlık yapmak veya yurt dışında Türkçe öğretmek isteyen öğretmen adayları için iş başvurularında büyük avantaj sağlıyor.

Etiketler : Türkiye Türkçe Yeterlilik Belgesi Avrupa Ortak Öneriler
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