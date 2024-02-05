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05 Şubat 2024 Pazartesi 10:39:00 - Güncelleme:05 Şubat 2024 Pazartesi 10:39:00

Yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

Kaynak: AA

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Yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemi başladı.

Adana'da tatilden çıkan öğrenciler, sabah saatlerinde okullarına gitti.

Merkez Seyhan ilçesindeki Cebesoy İlkokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuyup sınıflarına geçti.

Mersin'in Mezitli ilçesinde öğrenciler, Viranşehir 75. Yıl Ortaokulu'nda bir araya geldi.

Öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, ders başı yaptı.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde de tatilin ardından ilk ders zili çaldı.

Beyhan Gencay Ortaokulu'nda öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına alındı.

Osmaniye'de yarıyıl tatilinin sonunda 453 okulda 138 bin 402 öğrenci, eğitim ve öğretim yılının ikinci dönemine başladı.

Sabah saatlerinde aileleriyle Salih Bahçeli İlkokulu'nun yolunu tutan öğrenciler, tören sonrasında dersliklere geçti.

Etiketler : yarıyıl tatili okul öğrenci ders zili ikinci dönem
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