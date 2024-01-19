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19 Ocak 2024 Cuma 09:15:00 - Güncelleme:19 Ocak 2024 Cuma 09:15:00

Yarıyıl tatili bugün başlıyor

Kaynak: TRT Haber

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19 milyondan fazla öğrenci için yarıyıl tatili bugün başlıyor. Öğrenciler karnelerini alacak, derslere iki haftalık mola verilecek. İkinci dönem için ders zili, 5 Şubat Pazartesi günü çalacak.

2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona eriyor.

Öğrenciler bugün karnelerini alacak, derslere iki hafta ara verecek.

İKİNCİ DÖNEM 5 ŞUBAT'TA BAŞLAYACAK

5 Şubat Pazartesi günü ders zili yeniden çalacak. 19 milyondan fazla öğrenci için ikinci dönem başlayacak.

İkinci dönem ara tatiline ise 5 Nisan Cuma günü çıkılacak. 15 Nisan'da öğrenciler ikinci döneme kaldığı yerden devam edecek.

LGS 2 HAZİRAN'DA, YKS 8-9 HAZİRAN'DA

İkinci dönemin sonunda 8'inci ve 12'nci sınıfların sınav heyecanı var. Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav 2 Haziran Pazar günü yapılacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı ise 8-9 Haziran tarihlerinde.

2023-2024 eğitim öğretim yılı 14 Haziran Cuma günü sona erecek.

Etiketler : yarıyıl tatili karne öğrenci
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