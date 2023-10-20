VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'li Yahudi Profesör Finkelstein: İsrail her zaman sorumluluğu reddediyor
Yarı iletken çip tasarımı ve üretiminde üçlü işbirliği desteklenecek
İsrail ordusu Gazze'ye gece boyunca 100 saldırı düzenledi
TCMB Başkanı Erkan, Türk-Alman iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi
Tarımsal desteklemeler kapsamında 75,9 milyon lira bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacak
Zorunlu deprem sigortasında hedef 15,2 milyon konut ve iş yeri
20 Ekim 2023 Cuma 11:45:00 - Güncelleme:20 Ekim 2023 Cuma 11:45:00

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı pazar günü yapılacak

Kaynak: AA

ABONE OL

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/2), 22 Ekim Pazar günü yapılacak.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, sınav, KKTC-Lefkoşa ve Kırgızistan-Bişkek dahil 83 ilde, 89 sınav merkezinde düzenlenecek.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınav, saat 10.15'te başlayacak. Kırgızistan-Bişkek'teki sınav da Türkiye saatine göre uygulanacak.

Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 180 dakika sürecek sınavda ek süre verilmesine uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulundurulacak.

SINAV SONUÇLARI, 7 KASIM'DA AÇIKLANACAK

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 392 bina, 4 bin 385 salonda yapılacak sınava 101 bin 232 adayın katılacağını, emniyet görevlisi dahil 13 bin 877 kişinin sınavda görev yapacağını bildirdi.

Sınava katılacaklara başarı dileyen Ersoy, "En fazla aday 91 bin 149 ile İngilizcede sınava katılacak. 6 bin 334 aday Arapça, 1938 aday Almanca, 1018 aday Fransızca ve 793 aday Rusça dillerinde sınava katılacak." ifadelerini kullandı.

Sınav sonucu, 7 Kasım'da açıklanacak. Sonuçlar açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Etiketler : ösym yabancı dil bilgisi seviye tespit sınavı pazar
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Sezen şarkısını yorumladı

Sezen şarkısını yorumladı
Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz

Kuaför kavgasını doğruladı: İbrahim'le işim olmaz
Kültür buluşması

Kültür buluşması
Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu

Kızıl Goncalar'ın Birgül'ü oldu
Turneye İzmir'de başladı

Turneye İzmir'de başladı
Savaşın bitmesini diliyoruz

Savaşın bitmesini diliyoruz
Şarkısı için 10 kilo verdi

Şarkısı için 10 kilo verdi
Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

Çağla'nın hayatına hadsizlik yapmam

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX