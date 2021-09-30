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30 Eylül 2021 Perşembe 22:57:00 - Güncelleme:30 Eylül 2021 Perşembe 23:01:00

Vakalar artarsa okullar kapatılır mı? Bakan Özer açıkladı

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Vaka sayısına bağlı olarak okulların kapanıp kapanmayacağına yönelik, milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren açıklama geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka sayılarındaki artışın okulların kapanmasını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki yöneltilen soruya açıklık getirdi. "Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?" sorusuna Bakan Özer yanıt verdi. Özer; "Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız." dedi.

Bakan Özer; "25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük." açıklamasında bulundu.

Bakan Özer; "Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar. Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız." dedi.

Etiketler : Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okullar yüz yüze eğitim
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