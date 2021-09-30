Vakalar artarsa okullar kapatılır mı? Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, vaka sayılarındaki artışın okulların kapanmasını etkileyip etkilemeyeceği yönündeki yöneltilen soruya açıklık getirdi. "Vakalar artarsa okullar kapatılır mı?" sorusuna Bakan Özer yanıt verdi. Özer; "Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız." dedi.

Bakan Özer; "25 Eylül tarihinden sonra yüzde oranının negatife düşme oranı artıyor, yani kapanan okullar gittikçe açılmaya başlıyor. Amerika'daki okulların yüzde 2'si kapalı. Türkiye'de kapanan sınıf oranları bile oldukça düşük." açıklamasında bulundu.



Bakan Özer; "Vakalar artar, okullar kapanabilir, toplumun buna alışması lazım. Önemli olan açık okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar. Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız." dedi.

