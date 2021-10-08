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08 Ekim 2021 Cuma 18:11:00 - Güncelleme:08 Ekim 2021 Cuma 18:11:00

Vaka sayılarındaki artış çocuklarda 'takıntı'ya yol açabiliyor

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Koronavirüs sürecinde artan vaka sayıları çocukların duygusal hayatını da etkiliyor. Kimi öğrenci yalnızlaşma süreci yaşarken kimileri temizliği takıntı haline getiriyor. İşte bu noktada ailelerin tutumu büyük önem kazanıyor.

Öğrenciler uzaktan eğitimden yüz yüze eğitime geçti. Ancak, vaka sayılarındaki artış bazı öğrencileri tedirgin ediyor. Bu durum, çocuklarda temizlik takıntılarını tetikliyor.

Uzmanlar, koronavirüse karşı önlemler alınırken uyarıların korkutucu boyuta varmamasını öneriyor.

"VİRÜSTEN KORKAN ÇOCUKLAR YEMEK BİLE YEMİYOR"

Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Nagihan Saday Duman, "Hastalıktan korktuğu için dokunmuyor, yaklaşmıyor, maskesini açmıyor yemek yiyecek olsa bile aç kalıyor. Açlıkla baş edemediği için duygu kontrolünde zorlanıyor. Fiziksel rahatsızlıklara da neden oluyor. Çocuk temizlikten dolayı tuvalete gitmek istemiyor. Bu durum böbrek hastalığına kadar gidebiliyor" dedi.

"SALGINDAN DOLAYI ÇOCUKLAR YALNIZLAŞMAYA GİDEBİLİYOR"

Salgının bazı çocuklarda yalnızlaşma sürecinin de başladığına dikkat çeken Duman, "Yan yana olmaktan korkar hale geldiler, oyun oynamak istemiyorlar. Oyunlarda dışarıda kalabiliyor arkadaşına yaklaşmıyor, uzak tutmaya çalışıyor. Bu nokta da yalnızlaşmaya gidebiliyor. Sosyal ruhsal anlamda zorluk çıkarabiliyor" diye konuştu.

UZMANLARDAN AİLELERE UYARI: KORKUTUCU UYARILAR YAPILMAMALI

Uzmanlar çocukları virüse karşı uyarırken korkutucu olmamak gerektiği konusunda aileleri uyarıyor. Onlara "yaklaşma, dokunma, hastalanacaksın" gibi cümleler kurulmamalı. Sakin ve çözüm odaklı yaklaşılmalı.

Çocuklarda yemek yememe, bir yere dokunmama gibi günlük işlevsellik bozukluğu başladığında ise uzman desteği alınması öneriliyor.

Etiketler : Öğrenci Vaka sayıları koronavirüs
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