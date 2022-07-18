VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milyonlarca öğrencinin gözü Beştepe'de!
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde 'nilüfer mevsimi'
'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti
Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 1 yılda 80 bin kişi gezdi
ÖSYM Başkanı Aygün: 2022-YKS'de toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı
İngiltere'de ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı
Avrupa ülkesi para biriktirmeye başladı!
Kriz Türkiye'de çözülecek!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Yunanistan'ın SAMP-T hazımsızlığı!
'''Kontrollü darbe' cümlesini ilk kez FETÖ'cülerin raporlarından duydum''
YKS birincilerinin illeri belli oldu
Dünyada Kovid-19 vakaları 5 haftadır yükselişte
Kurban Bayramı tatili süresince trafik kazalarında 67 kişi hayatını kaybetti
Hindistan yeni cumhurbaşkanını belirliyor
Ücretli çalışan sayısı mayısta yıllık bazda yüzde 5,7 arttı
Okçuluk Dünya Kupası'nın 4. ayağında 6 Türk sporcu mücadele edecek
Hırvatistan'da "Türkiye Günleri" etkinliği düzenlendi
Atina'da "Abdülhamid Han" paniği
Kırmızı Bültenle aranıyordu! PKK'lı terörist Necati Utku Kiraz etkisiz hale getirildi
Zelenski, iki kritik ismi görevden aldı!
2022-YKS sonuçları açıklandı
"Türkiye'nin tutumunu destekliyoruz"
18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:27:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 14:27:00

Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmen kariyer basamakları kapsamında, Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programının başladığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında hazırlanan Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği'ne göre yapılan duyuru doğrultusunda, resmi ve özel öğretim kurumları ile MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların uzman ve başöğretmenlik eğitim programı başvuru sonuçları, 7 Temmuz'da açıklandı.

Sonuçlara göre, uzman ve başöğretmenlik eğitim programı için başvuru yapan ve gerekli şartları taşıyan toplam 614 bin 445 öğretmen, eğitim programlarına katılmaya hak kazandı.

Eğitim programına ilişkin süreç hakkında bilgi veren Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Uzman öğretmenlik eğitim programı, 18 Temmuz'da başlayıp 5 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek. Başöğretmenlik eğitim programı ise 18 Temmuz'da başlayıp 19 Eylül'de saat 23.59'da sona erecek." ifadesini kullandı.

Eğitim programına katılmaya hak kazananlardan, resmi eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler MEBBİS şifrelerini, özel öğretim kurumlarında ve MEB dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenler/uzman öğretmenler ise e-Devlet şifrelerini kullanarak oba.gov.tr adresi üzerinden eğitimlere katılabilecek.

Adayların, herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve eğitimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için eğitimlere, MEBBİS veya e-Devlet şifreleri ile bireysel giriş yapmaları gerekiyor.

Adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz izlemeleri gerekiyor. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon, video başlatıldığında "turuncu", tamamlandığında ise "yeşil" renge dönüşüyor. Tüm videolar izlendiğinde (yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacak. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların yüzde 100 izlenme zorunluluğu bulunuyor.

Video eğitimlerin yanı sıra video eğitimlerde görev alan akademik kadro tarafından hazırlanan yazılı içerikler de ÖBA'da paylaşıldı.

İşitme engelli öğretmenler için, eğitimde kullanılacak videolara işaret dili eklendi. Görme engelli öğretmenler için yazılı dokümanlarda erişebilirlik çalışması yapıldı.

Etiketler : Öğretmenlik MESLEK ÖBA
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
4 yıl sonra barıştılar

4 yıl sonra barıştılar
4 diziyle İspanya'da

4 diziyle İspanya'da
Dava henüz bitmedi

Dava henüz bitmedi
Üner'den 5'te 5!

Üner'den 5'te 5!
Pozitif şarkı

Pozitif şarkı
Bodrum güzeli

Bodrum güzeli
Setleri özledim

Setleri özledim
Konserde dostluk mesajı

Konserde dostluk mesajı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX