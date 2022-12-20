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20 Aralık 2022 Salı 18:12:00 - Güncelleme:20 Aralık 2022 Salı 18:12:00

Uzman ve başöğretmenlik sertifikaları e-Devlet'ten alınabilecek

Kaynak: AA

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Uzman öğretmen ve başöğretmenlik sınav sonuçlarına göre düzenlenen sertifikalar e-Devlet üzerinden alınabilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 19 Kasım 2022'de düzenlenen ve 16 Aralık'ta kesin sonuçları ilan edilen sınavda uzman öğretmen ve başöğretmenlik unvanı almaya hak kazananlar sertifikalarını e-Devlet üzerinden edinebilecek.

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı almaya hak kazananlar, sertifikalarını görev yaptıkları kurumlara ibraz etmeleri halinde, unvanlar için öngörülen bir dereceden yararlandırılacak.

Uzman öğretmen ve başöğretmenler, bu unvanlara yönelik eğitim öğretim tazminatından gelecek aydan itibaren faydalanabilecek.

Etiketler : meb milli eğitim bakanlığı uzman öğretmen başöğretmenlik
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