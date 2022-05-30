İmam hatip lisesi öğrencilerine yönelik bir eğitim ve kişisel gelişim programı olarak faaliyetlerini sürdüren Türkiye'nin Önderleri, ilk mezunlarını verdi. Sertifika töreninde konuşan ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "Türkiye'nin Önderleri programındaki gençlerimiz, Türkiye'yi ve dünyayı dönüştürücü güçlere öncülük edecek inşallah. Türkiye'nin umut ışığı buradan çıkacak diye inanıyorum" dedi.



Türkiye'nin Önderleri 2022 Mezuniyet Töreni, Büyük Çamlıca Camii 1071 Konferans Salonunda yapıldı. 3 yıldır programa dahil olarak eğitim programını başarıyla tamamlayan 70 gence sertifikaları takdim edildi.

Bir hayrın kapısını araladınız

Üsküdar Yusuf Dede Camii İmam Hatibi Ali Candan'ın Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda gençlere hitap eden ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, "100 kişiyle başlayan program bugün 3 bin 500 kişiyle devam ediyor. Burada kurduğunuz dostluklar ömür boyu devam edecek, ellerinizden tutan abileriniz, ablalarınız ömür boyu sizlerin yoldaşı olacak" dedi. Bir hayrın kapısını aralayan kişinin ondan sonra gelecek bütün hayırların sevabına ortak olacağını kaydeden Ceylan, "Bugün 70 kardeşimiz mezun olacak. Geri kalan 3 bin 500 kardeşimizin bütün çalışması, bütün ecri, hocaların gayreti sizin hanenize yazılacak. Aradan yıllar geçecek bir gün karşısında Türkiye'nin Önderlerinden yetişmiş kardeşlerinizi göreceksiniz. İlk olmanın avantajlarını yaşayacaksınız" diye konuştu.

Türkiye'nin umut ışığı olacaksınız

Türkiye'nin Önderleri'nin dönüştürücü bir güce ve Anadolu'yu mayalayacak bir yapıya sahip olduğunu belirten Ceylan, "Bizler, Türkiye'de imam hatip camiası ve 25 milyonluk genç adına maya olarak görev yapacağız. Buradan yetişmiş genç kadrolar Türkiye'de ve ümmet coğrafyasında önemli işler yapacak" dedi. Ceylan sözlerini şöyle sürdürdü: Nasıl ki 70 yıl önce Celal Hoca bir tohum ekerken bugün okulların tüm Türkiye ve dünyada bir modele dönüşeceğini tahmin etmediyse, Türkiye'nin Önderleri projesindeki gençler Türkiye'yi ve dünyayı dönüştürücü güçlere öncülük edecek. Ben buradan yetiştim diyen binlerce, on binlerce gencimiz çıkacak. Türkiye'nin umut ışığı buradan çıkacak diye inanıyorum.

Yeni bir hamle yapmak zaruret

Proje Koordinatörü ÖNDER Yönetim Kurulu üyesi Ali Çiçek ise dünyanın çok kutuplu bir karakter kazanmaya başladığı, Batılı güçlerin uluslararası sistemdeki konumlarının erozyona uğradığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda küresel sistemin bu şekilde devamı mümkün olmayacak ve 21. yüzyıl büyük bir dönüşüme sahne olacaktır" dedi. Yeniden yapılanan uluslararası sistemin Türkiye'ye etkin ve yol gösterici bir aktör olma imkânı sunacağını kaydeden Çiçek, "Türkiye, Türkiye'de göründüğünden daha büyük bir ülke. Türkiye, 780 bin kilometrekarelik toprak parçasından ve seksen milyon insandan ibaret değil. Tarihin büküldüğü yerde hamle yapma gücü, milletimizin mücadele ve varoluş hafızasında aslî bir kod olarak mevcuttur. Türkiye için hamle yapmak, ihtiyarî değil, zarurî bir istikamettir. Türkiye, hamle yaparak tarihî kaderini üstlendikçe dünyadaki sömürü düzeni değişecektir. Dünyayı uçurumun kenarından kurtarma potansiyeli olan tek ülke Türkiye'dir" diye konuştu.

Türkiye'nin Önderleri yarını inşa edecek

Türkiye'nin Önderleri olarak bu süreçte nasıl bir rol alacaklarını gençlere anlatan Çiçek, "İstikrarlı, zorluklara karşı dayanıklı, vatanına, milletine ve mukaddesatına aidiyeti yüksek kadrolar ile yürünebilecek bir döneme giriyoruz. Üç yıllık Türkiye'nin Önderleri programı, bu düşüncelerden yola çıkılarak atılmış bir adımdır" dedi. Temel amaçlarının imam hatip öğrencileri içerisinden her alanda önder kadrolar yetiştirmek olduğunu kaydeden Çiçek sözlerini şöyle sürdürdü: Bu kadrolar şu ya da bu kişinin adamı olmayacak, tam da imam hatip okullarının misyonu gereği mutedil, dinini, vatanını, milletini ve tarihini seven lider şahsiyetlerden oluşacak. Bir alanda ihtisas yapmakla beraber çok yönlü olarak yetişen, araştırmacı, meraklı, dünyada neler olup bittiğini takip eden liderler. Türkiye'nin Önderleri, bir 'fikir' olarak Türkiye'nin hikâyesini yeniden yazacak. Türkiye'nin Önderleri, dünü bilmektedir, bugünü anlamaktadır ve yarını inşa edecektir.

Güzel bir başlangıç

ÖNDER Gençlik Başkanı Resul Çiftci de çalışmanın başlangıcında İstanbul'da okuma, izleme, gezi ve kampların olduğu bir seriyi oluşturmak üzere harekete geçtiklerini ve 3 yıllık zaman diliminde bunların çoğunu yaptıklarını söyledi. Daha sonra sürecin Türkiye geneline açıldığını bilgisini veren Çiftci, "ÖNDER, 64 yıllık bir kurum ve 600'ye yakın yerel derneğimiz var. 23 ilde bu çalışmayı İstanbul'la birlikte yürütüyoruz" dedi. Seneye 1000 öğrenciyi daha mezun edeceklerini kaydeden Çiftci, "İmam hatip mezunlarının her alandaki sözü ve etkisini kimse yadsıyamaz. Buradan mezun gençlerimiz de sözlerini etkili kılacak iyi okullarda eğitimlerini devam ettirecekler. Mezun oldukları zaman orada kalmayacaklar, yine bu arkadaşlarımızı lider olarak bu halkaya dahil edeceğiz. Hayatımızda güzel bir başlangıç olsun inşallah" diye konuştu.

Öğrenciler: Bir aile kazandık

Açılış konuşmalarından sonra söz alan mezunlar da programdaki kazanımlarını aktardı. İstanbul Kız AİHL öğrencisi Ebrar iyibil, "Bu çalışmada düşüncelerimizi başkalarına sunabilmeyi, bulunduğumuz yerde önder olabilmeyi öğrendik. Bizlere sürekli, okumayı, araştırmayı, istişare etmeyi gösterdi. Bize bir aile kazandırdı, tanışma toplantısından itibaren sıcaklığı ve samimiyeti hep hissettim" dedi. Sultanbeyli Fuat Sezgin AİHL öğrencisi Mustafa Bayraktar da "Kendimizi ifade etmede sıkıntı yaşarken, toplum önünde üç beş kelimeyi bir araya getiremezken şimdi rahatça ifade eder hale geldik" ifadesini kullandı. Velilerden İlkay Can ise, "Çocuklarımız, yeni dünya düzenine bizden daha fazla hakim ve onlardan öğreneceğimiz çok şey var. Ben genç nesilden ümitvarım. İnşallah bu tür sosyal projelerin sayıları artar ve bizim daha çok farkındalık kazanmamıza vesile olur" diye konuştu.