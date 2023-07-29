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29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:30:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 17:30:00

Türkiye'den 9 üniversite, dünya liginde "ilk 500" listesinde

Kaynak: AA

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URAP, dünya genelinde 11 sıralama kuruluşu tarafından 2022'de açıklanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" listeleri dikkate alınarak hazırlanan rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite geçen yılki sıralamalarda ilk 500'e girdi.

ODTÜ URAP Laboratuvarının da aralarında olduğu 11 üniversite sıralama kuruluşu, ARWU, CWUR, LEIDEN, NTU, QS, RUR, SCIMAGO, THE, USNEWS ve WEBOMETRICS'in, 2022'de Türkiye'deki 206 üniversitenin dünya sıralamalarına ilişkin değerlendirmeleri raporlaştırıldı.

URAP'ın yayımladığı rapora göre, Türkiye'den 9 üniversite, 2022 yılında açıklanan dünya sıralamalarında ilk 500'de yer alma başarısını gösterdi.

Buna göre, ODTÜ (RUR: 336), Hacettepe Üniversitesi (Leiden: 433), İstanbul Üniversitesi (ARWU: 450), İTÜ (RUR: 384), İ. D. Bilkent Üniversitesi (RUR: 485), Boğaziçi Üniversitesi (RUR: 437 ve US N&W REPORT: 377), Koç Üniversitesi (QS: 477, RUR: 362 ve THE: 450), Sabancı Üniversitesi (RUR: 434 ve THE: 450) ve Çankaya Üniversitesi (THE: 450 ve US N&W REPORT: 173) oldu.

SIRALAMALARDAKİ DİĞER ÜNİVERSİTELERİN DURUMU

Bunun yanı sıra, ODTÜ, Hacettepe, İstanbul, Ankara, İstanbul Teknik olmak üzere 5 üniversite de 11 dünya sıralamasının 11'inde de yer aldı.

Gazi, Bilkent ve Boğaziçi üniversiteleri ise 10 dünya sıralamasında girdi.

Ege, Koç, Dokuz Eylül, Yıldız Teknik, Erciyes üniversiteleri 9 sıralamada; Atatürk, Marmara, Karadeniz Teknik, Bursa Uludağ, Sabancı, Süleyman Demirel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversiteleri ise 8 sıralamada; İstanbul, Cerrahpaşa, Fırat, Selçuk, Çukurova, Akdeniz, Eskişehir Osmangazi, Kocaeli, Gebze Teknik, İnönü, Van Yüzüncü Yıl, Başkent üniversiteleri ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 7 sıralamaya girmeyi başardı.

Türkiye'deki üniversitelerden 12'si ise 6 sıralamada yer aldı. Bir sıralamaya girebilen üniversitelerin sayısı 70 oldu.

URAP'ın detaylı raporuna, "https://newtr.urapcenter.org/" adresinden ulaşılabilecek.

Etiketler : türkiye üniversite eğitim
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